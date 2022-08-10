"بالقوة الضاربة".. تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة آينتراخت فرانكفورت في السوبر الأوروبي

ويسعى ريال مدريد بقيادة كارلو أنشيلوتي لتحقيق البطولة القارية الثانية والثالثة عن الموسم بشكل عام بعد تحقيق لقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، ويأمل جماهير الميرنحي في تحقيق اللقب القاري بكأس السوبر الخامس في تاريخ النادي ومعادلة رقم برشلونة وميلان الأكثر تتويجا به.

فمن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد أمام آينتراخت فرانكفورت في كأس السوبر الأوروبي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والخرطوم، وفي تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وفي تمام الساعة الحادي عشر مساء بتوقيت أبوظبي، وتنقل لكم مباشرة من خلال قنوات بي إن سبورتس الرياضية القطرية مباشرة في الوطن العربي عبر beIN Sports 1 HD Premium بتعليق اليمني حسن العيدروس.

تشكيل ريال مدريد أمام آنتراخت فرانكفورت

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

في خط الدفاع: داني كارفاخال – ديفيد آلابا – ايدير ميليتاو فيرلاند ميندي.

في خط الوسط: كاسيميرو – توني كروس – لوكا مودريتش – فيدي فالفيردي.

في خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – كريم بنزيما.

وسبق أن لعب ريال مدريد أمام آينتراخت فرانكفورت مواجهتين كانت في نهائي دوري الابطال 1960 وفاز فيها الميرنجي 7-3، والثانية كانت ودياً عام 2008 وانتهت 1-1، وقرر كارلو أنشيلوتي خوض لقاء كأس السوبر بنفس تشكيل نهائي دوري أبطال أوروبا السابق، وهي الأنسب من وجهة نظر المدير الفني الإيطالي الأكثر تتويجا بدوري الأبطال، ومن المقرر أن ينطلق الدوري الإسباني يوم الأحد المقبل الموافق 14 لشهر أغسطس الجاري، ويواجه ريال مدريد نظيرة الميريا.