صفقة القرن.. زميل صلاح يقترب من الزمالك فى الإنتقالات الصيفية

زميل صلاح يقترب من الزمالك فى الإنتقالات الصيفية

خالد الغندور أكد أن هناك تحركات من جانب مجلس إدارة نادى الزمالك للتعاقد مع لاعب كان يلعب فى أحد الدوريات التى تواجد بها محمد صلاح خلال السنوات الأخيرة الماضية وذلك فتح باب الكثير من التساؤلات من جانب الجماهير البيضاء بالأخص ان محمد صلاح تواجد فى ثلاثة دوريات الأول هو الدوري السويسري بالإضافة إلي الدوري الإنجليزي والدوري الإيطالي.

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الزمالك يرغب فى دعم صفوفه فى الإنتقالات الصيفية المقبلة من أجل تعويض رحيل أشرف بن شرقي وطارق حامد الذى قرر قبول عرض إتحاد جدة بالإضافة إلي رحيل محمد أبو جبل ولذلك التوقعات النظرية تشير إلي دعم مرتضي منصور الفريق الأبيض بعنصر هجومي وعنصر فى وسط الميدان بالإضافة إلي حارس مرمي فى ظل صعوبة عودة محمد صبحي المعار لصفوف فاركو والحال ذاته ينطبق على محمود جنش حارس فيوتشر.