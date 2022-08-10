انت الان تتابع خبر.صفقة القرن.. زميل صلاح يقترب من الزمالك فى الإنتقالات الصيفية والان مع التفاصيل
رياض -احمد صلاح- على الرغم من نجاح الزمالك فى تحقيق لقب كأس مصر وإقترابه بشدة من تحقيق لقب الدوري المصري بعد منافسة مع الأهلي وبيراميدز ولكن على ما يبدو أن موسم الإنتقالات الصيفية سيكون ساخن فى القلعة البيضاء وذلك كان متوقع فى بداية الموسم حينما خرج الفريق من بطولة دوري أبطال أفريقيا ولكن تواجد فيريرا فى المنصب الفنى جعلت الزمالك يتمكن من تصعيد الكثير من اللاعبين من قطاع الناشئين بالإضافة إلي تطوير مستويات اللاعبين الكبار مثل سيف الجزيري.
زميل صلاح يقترب من الزمالك فى الإنتقالات الصيفية
خالد الغندور أكد أن هناك تحركات من جانب مجلس إدارة نادى الزمالك للتعاقد مع لاعب كان يلعب فى أحد الدوريات التى تواجد بها محمد صلاح خلال السنوات الأخيرة الماضية وذلك فتح باب الكثير من التساؤلات من جانب الجماهير البيضاء بالأخص ان محمد صلاح تواجد فى ثلاثة دوريات الأول هو الدوري السويسري بالإضافة إلي الدوري الإنجليزي والدوري الإيطالي.
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الزمالك يرغب فى دعم صفوفه فى الإنتقالات الصيفية المقبلة من أجل تعويض رحيل أشرف بن شرقي وطارق حامد الذى قرر قبول عرض إتحاد جدة بالإضافة إلي رحيل محمد أبو جبل ولذلك التوقعات النظرية تشير إلي دعم مرتضي منصور الفريق الأبيض بعنصر هجومي وعنصر فى وسط الميدان بالإضافة إلي حارس مرمي فى ظل صعوبة عودة محمد صبحي المعار لصفوف فاركو والحال ذاته ينطبق على محمود جنش حارس فيوتشر.