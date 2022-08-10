"حسمها في ثواني".. تركي آل الشيخ يخطف صفقة الموسم من الأهلي بـ100 مليون جنيه

ألميريا يقدم عرض خيالي لـ محمد صبحي

قالت تقارير إعلامية بأن ألميريا الإسباني قد قدم عرض رسمي بقيمة وصلت لنحو 5 مليون دولار من أجل الحصول على خدمات حارس مرمى الزمالك والمعار لصفوف نادي فاركو، محمد صبحي، وهذا بعدما قدم اللاعب مستوى جيد رفقة فريقه، مما جعله من بين حراس المنتخب المصري مع أبو جبل ومحمد الشناوي.

وأوضح مصدر مطلع وقريب من نادي فاركو، بأن هناك مفاوضات بالفعل بين النادي من جهة وبين إدارة ألميريا بخصوص محمد صبحي، وذلك بسبب وجود بند يعطي النادي البرتقالي الحق في تفعيل بند الشراء في العقد الثلاثي بين الزمالك وفاركو وحارس منتخب مصر وهذا مقابل مبلغ مالي يصل لنحو 15 مليون جنيه.

وبحسب التقارير الصحفية، فإن ألميريا مستعد لدفع 5 مليون للتوقيع مع الحارس أي 100 مليون جنيه، حيث ستكون الصفقة بقيمة 1.5 مليون دولار للحصول على الحارس على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط، وبعده ستكون هناك بنود بأحقية شراءه لصالح النادي الإسباني مقابل 3.5 مليون دولار.