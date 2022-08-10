نجم الكالتشيو .. تعرف علي حقيقة مفاوضات الأهلي لضم مهاجم " أودينيزي الأيطالي " هذا الموسم

جدير بالذكر أن هناك العديد من الأخبار التي تم تداولها خلال الساعات القليلة الماضية والي تتحدث عن وجود مفاوضات بين النادي الأهلي ونجم المنتخب المصري الشاب وأودينيزي الإيطالي ” صلاح باشا” خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية علي خلفية المستوي المبهر الذي قدمه اللاعب الشاب رفقة المنتخب خلال بطولة كأس العرب الأخيرة التي أقيمت بالسعودية والتي تمكن الفراعنة من احتلال المركز الثاني فيها

في ذات السياق فقد حرص مصدر من داخل النادي الأهلي علي ـأن يرد علي ما أثير من أخبار في ذلك الجانب ، نافيا ان يكون هناك أي اتصالات قد تمت بين إدارة النادي واللاعب ” صلاح باشا ” من أجل التوقيع معه ، مختتما حديثه بأن كل ما تم طرحه من أخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي في هذا الشأن لا أساس لها من الصحة والغرض منها البلبلة