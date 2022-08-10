انت الان تتابع خبر بعد أيام من تهديد النادي الأهلي بالانسحاب من الكأس والسوبر المحلي.. قرار تعيين جديد من الاتحاد المصري يستفز النادي. والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح-

وقد يشكل هذا القرار استفزازا لإدارة الأهلي، التي هددت قبل أيام بانسحاب فريقها من مسابقتي الكأس والسوبر المحليتين بعد قرار إلغاء هدف في مباراة الفريق أمام فاركو في الدوري المصري، متهمة الحكم محمود عاشور بتعمد إلغاء الهدف من خلال تقنية الفيديو.

وطالب الأهلي بإيقاف الحكم محمود عاشور والتحقيق معه وإقالة عصام عبدالفتاح، رئيس لجنة الحكام، لكن اتحاد الكرة عين عاشور حكم فيديو لمباراة فريقي بيراميدز وغزل المحلة، اليوم الثلاثاء، في الدوري المصري.

وكان الأهلي قد طالب في مناسبات عديدة، مسؤولي اتحاد الكرة المصري باستقدام حكام أجانب لإدارة مبارياته في الدوري، لكن لجنة الحكام لم تنفذ مطالبه، وبررت ذلك برفض الاتحادات الأوروبية إرسال حكام النخبة لديها لإدارة مباريات الدوري المصري بسبب انشغالهم بمباريات الدوريات والمسابقات الأوروبية.

ويحتل الأهلي حاليا المركز الثالث في الدوري المصري برصيد 59 نقطة، ويتخلف بفارق 10 نقاط عن الزمالك المتصدر.لا