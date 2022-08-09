انت الان تتابع خبر رونالدو ينوي مغادرة والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح-

وذكرت صحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية، الاثنين، أنه لا يبدو أن رونالدو يفكر في البقاء في أولد ترافورد، خاصة بعد هزيمة النادي أمام برايتون، في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز 1- 2.

وتقول الصحيفة إن لدى النجم البرتغالي الكثير من الأسباب التي تدفعه لترك "الشياطين الحمر".

ومن الأسباب التي تدفعه للمغادرة، هي رغبته في اللعب في دوري أبطال أوروبا.

وكان مانشستر يونايتد قد حل سادسا في الدوري الإنجليزي الموسم السابق، مما حرمه من التأهل لدوري أبطال أوروبا.

ويزيد من ذلك أنه كان بديلا في المباراة الأولى بالموسم الجديد، وقضى نصف المباراة على دكة البدلاء.

وفعلت الهزيمة أمام جماهير مانشستر فعلها، إذ كان الأداء مخيبا للآمال، وبعيدا عما ينبغي أن يكون عليه فريق يسعى للفوز بالألقاب.

وقد يكون وجود رونالدو على دكة البدلاء عقابا من المدرب إيريك تن هاغ، الذي عاد واستنجد به في الشوط الثاني لكن رونالد لم يستطع إنقاذ فريقه.

وكان رونالدو غادر ملعب أولد ترافورد" بعد انقضاء نصف وقت مباراة ودية قبل أسبوع لـ"الشياطين الحمر" أمام رايو فاليكانو، الأمر الذي لم يعجب المدرب.