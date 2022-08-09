انت الان تتابع خبر “أنا مأذيتش غير نفسي”.. محمود كهربا يلمح في منشور له على انستغرام والنادي الأهلي يرد.. هل يعتزل جناح القلعة الحمراء اللعب بعد توقيفه من الاتحاد الدولي وتغريمه بـ 2 مليون دولار؟والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح-

وتشير مصادر خاصة، إلى أن مجلس إدارة الأهلي قد وعد محمود كهربا، بدفع جزء كبير من عقوبة محمود كهربا، خاصة أن المبلغ سوف يتم تدبيره من خارج خزينة القلعة الحمراء.

وأكدت المصادر إلى أن محمود كهربا لا يفكر في خطوة الاعتزال كما تردد إعلاميا في الساعات الماضية، وهناك حلول يتم دراستها في الوقت الحالي قبل انطلاق الموسم الجديد.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد قرر تغريم محمود كهربا 2 مليون دولار، كما قرر إيقافه لحين دفع الغرامة.

وكان الإعلامي سيف زاهر قد ألمح في الساعات الماضية، إلى امكانية اعتزال محمود كهربا، في ظل عدم قدرته على دفع الغرامة.

وأكد سيف زاهر في تصريحاته أن اللاعب لم يجد الدعم القوي من جانب مجلس الإدارة في الوقت الحالي، بعد أزمته مع الزمالك.