إشبيلية يعلن تعاقده مع إيسكو
أعلن نادي إشبيلية، عن تعاقده رسمياً مع لاعب الوسط الإسباني إيسكو، الذي رحل عن صفوف ريال مدريد، عقب نهاية الموسم الجاري، بعد انتهاء عقده في سانتياجو برنابيو.
وقال النادي على موقعه الإلكتروني الرسمي الليلة الماضية: "وقع إيسكو، ظهر اليوم، على عقده مع النادي حتى نهاية موسم (2023-2024)، عقب اجتياز الكشف الطبي".
وأضاف: "سنقدم إيسكو، يوم الأربعاء، في تمام الساعة 9:00 مساءً، وسيُعقد المؤتمر الصحفي للاعب قبل نصف ساعة من موعد التقديم للجماهير".
الجدير ذكره أن اللاعب الإسباني، لم يحصل على فرصة للمشاركة بانتظام في المباريات مع ريال مدريد، في آخر موسمين.
وكانت تقارير إعلامية قد ربطته بالانضمام إلى ريال بيتيس، أو روما، أو جالطة سراي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، قبل أن يقرر الانضمام لإشبيلية.
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