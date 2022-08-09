الجيش الملكي المغربي يتعاقد مع المدافع التونسي ضياء الدين الجويني

أعلن الجيش الملكي المغربي التعاقد مع المدافع التونسي ضياء الدين الجويني قادما من الأولمبي الباجي.



وأورد الفريق المغربي على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك أنّ عقد ضياء الدين الجويني صاحب الـ 26 عاما يمتد لعام 2025.



يذكر أنّ الجيش الملكي يعد الى جانب قطبي الدار البيضاء، الرجاء و الوداد، من أبرز المتراهنين على الألقاب المحلية في المغرب.



وكان الجيش الملكي قد أنهى موسمه الماضي للبطولة المغربية لكرة القدم في المركز الثالث بـ 48 نقطة، خلف الوداد البطل بـ 63 نقطة وووصيفه الرجاء بـ 60 نقطة.