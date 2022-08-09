نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلاسيكو مثير.. موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي ، تدخل مواجهات الجولة 30 في بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2022/2021 ، يومها الثالث، وفي إطار منافسات الدور الثاني أو مرحلة الإياب، يحتضن ملعب ستاد برج العرب في مدينة الإسكندرية المصرية فعاليات المواجهة القوية والحاسمة، والتي تمثل كلاسيكو مصري مثير، يجمع فريقا المصري البورسعيدي والأهلي ، يسعى من خلالها كلا الفريقان إلى الفوز النقاط الثلاث، على اختلاف أهدافهما من اللقاء.

نستعرض خلال السطور التالية، كل الأخبار والتفاصيل والكواليس بشأن موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي والقنوات الناقلة ، إضافة إلى رحلة ونتائج الناديين في الموسم 63 من الدوري العام المصري ، علاوة على تاريخ مواجهات الأهلي والمصري البورسعيدي.

مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي

مواجهة جديدة بطابع ثأري، يجمع فريقا المصري البورسعيدي والأهلي .

وذلك نظرًا لما آلت إليه نتيجة لقاء الدور الأول بين الناديين العريقين.

حيثما تمكن زعيم القناة من إلحاق الهزيمة بالقلعة الحمراء، بهدف من رأسية المدافع التونسي هيثم العيوني.

علاوة على ذلك، يطمح الشياطين الحمر إلى الانتصار، من أجل مواصلة ملاحقة غريمه التقليدي الزمالك على اللقب.

وعلى أقل تقدير، عدم افتقاد أحد المركزين الأوليين، المؤهلين إلى دوري أبطال أفريقيا.

في مقابل ذلك، يتبقى للنسر الأخضر أمتار قليلة، من أجل تأمين البقاء في “الليجا المصرية” للموسم القادم.

نتناول فيما يلي ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء مباريات اليوم الأول “الاثنين” من الجولة 30:

كانت مواجهات الأسبوع الثلاثين من الدوري العام المصري قد انطلقت يوم الاثنين.

حيثما أقيمت مباراتان، انتهتا بالتعادل الإيجابي (1-1) بين طلائع الجيش وإيسترن كومباني “الشرقية للدخان”.

بالإضافة إلى تعادل سلبي (0-0) بين سيراميكا كليوباترا وإنبي.

وستشهد مباريات اليوم الثاني “الثلاثاء” لقاءات نارية لفرق القمة.

منها مباراة غزل المحلة وبيراميدز ، ثم مباراة الزمالك ومصر المقاصة .

أما في اليوم الثالث “الأربعاء”، فيقام الكلاسيكو المصري بين المارد الأحمر وزعيم القناة.

وتختتم مباريات الجولة في اليوم الرابع “الخميس” بدريبي ساحلي مثير، حيث مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري.

نادي الأهلي

نبدأ تغطيتنا مع أصحاب الأرض والجمهور “نظريًا”، نادي الأهلي المصري.

إذ يخوض المارد الأحمر صراعًا مريرًا من أجل استعادة هيبته وثقة جماهيره.

وذلك بعد فترة من الاهتزاز في المستوى والنتائج، أفقدت الفريق بطولتين في موسم واحد.

حيثما خسر من الوداد المغربي في نهائي “مثير للجدل” لقب دوري أبطال أفريقيا.

تبعه هزيمة كادت تتحول إلى “كارثة” في نهائي كأس مصر 2021 أمام الزمالك.

وهاهو يكافح من أجل الإبقاء على حظوظه في استعادة درع الدوري.

في ظل تفوق واضح من مدرسة الفن والهندسة، ومنافسة شرسة من بيراميدز “الوصيف”.

حاليًا يحتل المارد الأحمر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري ، برصيد 59 نقطة وصافي (34) هدفًا.

فخلال الموسم الجاري، تمكن الفريق من تحقيق 17 انتصارًا و8 تعادلات.

ولكن خسر في 3 لقاءات، من أصل 28 جولة خاضها.

ولديه مباراة مؤجلة مع الإسماعيلي من الأسبوع الـ18، ستقام يوم الأحد 21 أغسطس الحالي.

وفي آخر 5 مباريات للأهلي في الدوري ، نجحت كتيبة البرتغالي ريكاردو سواريش في حصد 11 نقطة.

وذلك من 3 انتصارات على الجونة (2-0) ومصر المقاصة (1-0)، وأخيرًا الاتحاد السكندري.

إضافة إلى تعادلين مع المقاولون العرب (0-0) وفاركو.

نادي المصري البورسعيدي

في المقابل، يدخل نادي المصري البورسعيدي ، ساعيًا لتأكيد أفضليته على المارد الأحمر.

وقد يكفيه التعادل لتحقيق هذا الهدف.

لكن احتياجه للفوز أكبر، من أجل الابتعاد عن الصراع المحموم في القاع.

والذي يضم حاليًا الثلاثي الجونة والمقاولون العرب ومصر المقاصة.

وليس ببعيد عنهم هناك الإسماعيلي وغزل المحلة وإيسترن كومباني.

على كل الأحوال ، يحتل النسر الأخضر حاليًا المرتبة الـ12 في جدول ترتيب المسابقة العريقة.

حيثما جمع 33 نقطة وصافي (-1) هدف، من 29 جولة خاضها.

تمكن هذا الموسم من الفوز في 7 مباريات والتعادل في 12 أخرى.

غير أن الفريق تجرع مرارة الهزيمة في 10 لقاءات.

تأكد غياب محمد عنتر نجم خط وسط المصري ، عن مباراة الفريق المقبلة أمام الأهلي، بالجولة الثلاثين من الدوري لتراكم الإنذارات.#AlMasrySC pic.twitter.com/3jmveEmxap — Al-Masry SC (@AlMasrySC) تأكد غياب محمد عنتر نجم خط وسط المصري ، عن مباراة الفريق المقبلة أمام الأهلي، بالجولة الثلاثين من الدوري لتراكم الإنذارات.#AlMasrySC pic.twitter.com/3jmveEmxap — Al-Masry SC (@AlMasrySC) August 7, 2022

وفي آخر 5 مباريات للمصري البورسعيدي في الدوري ، تمكنت كتيبة المدير الفني القدير حسام حسن من جمع 6 نقاط.

بعدما فاز على سيراميكا كليوباترا (4-1).

وتعادل مع الاتحاد السكندري وإنبي (1-1) وطلائع الجيش.

بينما خسر من أمام الشرقية للدخان (1-2).

تاريخ مواجهات الأهلي والمصري البورسعيدي

وفق أصح المصادر التي طالعتها “ثقفني” بشأن مواجهات المصري البورسعيدي والأهلي التاريخية.

فقد جمعت الناديين العريقين 122 مباراة.

فاز الأهلي في 68 مباراة، بينما حقق المصري البورسعيدي الفوز في 20 لقاءً، وخيم التعادل على نتيجة 34 مواجهة.

على مستوى الأهداف المسجلة في مواجهات الأهلي أمام المصري البورسعيدي ، تمكن المارد الأحمر من هز شباك المصري بـ174 هدفًا، بينما سجل النسر الأخضر 92 هدفًا.

وعن أكبر نتيجة رصدناه في تاريخ لقاءات الفريقين، فكانت فوز الشياطين الحمر (4-2).

وهو ما حدث خلال مواجهة الدور الثاني من الدوري المصري الموسم الماضي.

مثلت تلك النتيجة الفوز الأكبر لـ الأهلي ضد المصري البورسعيدي ، في مواجهات الفريقين.

بينما جاء الانتصار الأكبر لـ المصري البورسعيدي ضد الأهلي بنتيجة (3-2).

والذي تحقق في لقاء الدور الثاني بين الناديين في الدوري موسم 2016/2015.

موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة الكلاسيكو المصري الحاسم، مساء الأربعاء، عند الساعة العاشرة ( 10:00 م ) بتوقيت السعودية، التاسعة ( 9:00 م ) بتوقيت مصر، السابعة ( 7:00 م ) بتوقيت غرينتش.

وحول حكم مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي ، فبانتظار الإعلان الرسمي من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم (EFA).

ستكون شبكة قنوات أون تايم سبورت المصرية حاضرة في تغطية أحداث اللقاء، وعلى الأرجح من خلال فضائية ON Time Sports 1 HD.

وبشأن معلق مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي ، فوفق وسائل إعلام تابعتها “ثقفني” سيكون المعلق الرياضي المصري بلال علام.

الخاتمة

استعرضنا سويًا خلال السطور الماضية، كل التفاصيل والأخبار والكواليس بشأن موعد مباراة المصري البورسعيدي والأهلي والقنوات الناقلة ، بجانب مشوار ونتائج الفريقين في الموسم الجاري من الدوري المصري ، علاوة على تاريخ مواجهات المصري البورسعيدي والأهلي .