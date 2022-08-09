نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهة الثأر والبقاء.. موعد مباراة غزل المحلة وبيراميدز الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة غزل المحلة وبيراميدز ، تفتتح مساء الثلاثاء 9 أغسطس 2022، مباريات اليوم الثاني في الجولة الـ30 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2022/2021 ، وضمن لقاءات مرحلة الإياب أو الدور الثاني، يحتضن ملعب ستاد غزل المحلة في مدينة المحلة المصرية، فعاليات المواجهة الثأرية والمرتقبة، والتي تجمع فريقا بيراميدز وغزل المحلة ، يأمل من خلالها فريق “الأهرام” الفوز والابتعاد في الوصافة على الأقل، بانتظار أي مفاجأة قد تحمله له اللقب الغالي، بينما يسعى “زعيم الفلاحين” إلى الاقتراب أكثر من المنطقة الدافئة في وسط الجدول، لتأمين البقاء في الموسم المقبل.

نستعرض خلال السطور التالية، جميع التفاصيل والأخبار والكواليس بشأن موعد مباراة غزل المحلة وبيراميدز والقنوات الناقلة ، علاوة على مشوار ونتائج الفريقين في الموسم 63 من الدوري العام المصري 2022 ، إلى جانب تاريخ مواجهات غزل المحلة وبيراميدز .

مباراة غزل المحلة وبيراميدز

من جديد، يلتقي فريقا بيراميدز وغزل المحلة ، في إطار منافسات “الليجا المصرية”.

وكما أسلفنا، يتشبث أصحاب الأرض بالنقاط الثلاث، التي ستؤمن له البقاء في المسابقة للموسم الماضي.

ويسعى بطل الدوري موسم 1973/1972 أيضًا، إلى الثأر من هزيمة الدور الأول.

ولكن تصطدم طموحات الفريق المحلاوي، برغبة جامحة من بيراميدز في الاحتفاظ بالمركز الثاني.

والذي سيؤهله للمرة الأولى في تاريخه، إلى دوري أبطال أفريقيا.

وربما تتحقق المفاجأة، وينجح في خطف درع الدوري هذا الموسم، رغم تفوق الزمالك حاليًا.

كانت مواجهة بيراميدز وغزل المحلة في الدور الأول، قد انتهت بفوز الأول بنتيجة (1-0).

فيما يلي نستعرض ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء لقاءات اليوم الأول من الجولة 30 :

كانت منافسات الأسبوع الثلاثين من بطولة الدوري العام المصري، قد انطلقت مساء الاثنين 8 أغسطس 2022.

حيثما أقيمت مباراتان، وهما طلائع الجيش وإيسترن كومباني ، وانتهت بالتعادل الإيجابي (1-1).

كما تعادل سيراميكا كليوباترا وإنبي سلبيًا.

وستستكمل لقاءات الجولة، مساء الثلاثاء، لتبدأ بمواجهة بيراميدز والفلاحين، ثم مباراة الزمالك ومصر المقاصة.

وتختتم مواجهات اليوم الثاني، بمباراة البنك الأهلي وفاركو.

أما عن اليوم الثالث “الأربعاء”، فيشهد إقامة 3 مباريات، تبدأ بمواجهتي المقاولون العرب والجونة، وسموحة وفيوتشر، اللتان تلعبان في توقيتٍ واحد.

وتنتهي مواجهات اليوم بـ مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي.

أما عن اليوم الختامي للجولة “الخميس”، فيشهد إقامة ديربي ساحلي مثير، حيث مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري .

نادي غزل المحلة

مع أصحاب الديار، نادي غزل المحلة المصري، نستهل تغطيتنا للحدث الهام.

حيثما يسعى زعيم الفلاحين، إلى القفز بعيدًا عن صراع الهبوط المرير، والذي يجمع الجونة والمقاولون والمقاصة.

حاليًا يحتل المحلة المرتبة الـ14 في جدول ترتيب الدوري المصري ، برصيد 30 نقطة وصافي (-10) نقطة.

يفصله 3 نقاط فقط عن الجونة، أول فرق القاع.

وخلال 29 جولة خاضها الفريق هذا الموسم، تمكن من الفوز في 6 مباريات والتعادل في 12 أخرى.

ولكن تجرع مرارة الهزيمة في 11 لقاءً.

وعن آخر 5 مباريات لغزل المحلة في الدوري ، فقد حصل أبناء المدير الفني مصطفى عبده على 4 نقاط.

وذلك من انتصار على سموحة (1-0).

وتعادل سلبي مع سيراميكا كليوباترا (0-0).

بينما خسر من الزمالك والمقاولون العرب (0-1) وفيوتشر (1-2).

نادي بيراميدز

في المقابل، يدخل نادي بيراميدز المصري مواجهة الثلاثاء، وعينه على النقاط الثلاث.

التي قد تقربه من حلم المشاركة الأولى في دوري أبطال أفريقيا على الأقل.

بالرغم من المنافسة الشرسة مع الأهلي الذي يكافح من أجل اللقب أو على الأقل المشاركة الأفريقية.