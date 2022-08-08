

انت الان تتابع خبر عاجل.. 3 اسباب تمنع رمضان صبحي من الانضمام إلى نادي الزمالك والان مع التفاصيل



رياض -احمد صلاح- عاجل 3 اسباب تمنع رمضان صبحي من الانضمام إلى نادي الزمالك حيث قامت العديد من التقارير الصحفية خلال الأيام القليلة الماضية،بتداول الكثير من الأخبار حول وجود بعض المفاوضات بين نادي الزمالك ونادي بيراميدز، من أجل التعاقد مع اللاعب رمضان صبحي، مهاجم الفريق السماوي وكشفت تقارير صحفية، على أن هناك بعض المخاوف من جانب إدارة نادي الزمالك، من إتمام التعاقد مع اللاعب رمضان صبحي، أبرزها حدوث أزمة بين لاعبي الفارس الأبيض، بسبب راتب اللاعب الضخم الذي سيحصل عليه في حال انتقاله للقلعة البيضاء.

ويطالب مسئولو نادى بيراميدز، الحصول على مبلغ مالي كبير من أجل التفريط في خدمات اللاعب رمضان صبحي خلال الفترة المقبلة، حيث يريد تقاضي نفس المبلغ الذي تم دفعه أثناء انتقال اللاعب الدولي من الدوري الانجليزي.وأكدت التقارير على أن إدارة نادي الزمالك تواجه أزمة أخرى في مفاوضات رمضان صبحي .

حيث يتلقي اللاعب العديد من العروض الخليجية الضخمة، كما يواجه مسئولو الزمالك، صعوبة في إقناع اللاعب بارتداء القميص الأبيض وتوجد حالة كبيرة من القلق داخل نادي الزمالك في استكمال المفاوضات مع رمضان صبحي، حيث سيواجه اللاعب ضغط كبير من جانب جماهير الأهلي، حال انضمامه للفارس الأبيض، خاصة أنهم في حالة غضب شديدة منه بعد رحيله عن القلعة الحمراء والانتقال لصفوف بيراميدز.