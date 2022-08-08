"ولعت تاني".. تركي آل الشيخ يصدم الخطيب ويخطف نجم الدوري المصري من الأهلي

تركي آل الشيخ يصدم الخطيب وجماهير الأهلي

أكد مصدر مقرب من نادي فاركو، بأن الأخير قد تلقى عرض للحصول على خدمات “محمد صبحي” حارس الزمالك المعار لصفوف نادي فاركو مقابل مبلغ مالي يقدر بنحو 4 مليون دولار وهذا من أجل أن ينتقل اللاعب إلى صفوف نادي ألميريا الإسباني الذي يملكه المستشار تركي آل الشيخ.

وبحسب مصدر قريب من النادي، فإن هناك نية للموافقة على رحيل اللاعب وانتقاله نحو صفوف ألميريا بدءًا من الموسم الجديد، وخاصة بسبب المقابل المادي الكبير المعروض من قبل النادي الإسباني.

الجدير بالذكر بأن “صبحي” كان من بين الأسماء المرشحة للانتقال إلى النادي الأهلي، بل وصل الأمر إلى مفاوضات رسمية بين الأهلي من جهة وبين نادي فاركو من أجل الحصول على خدمات اللاعب مقابل 30 مليون جنيه أي ما يعادل 1.7 مليون دولار تقريبًا.

ولكن بعد وصول العرض الإسباني من ألميريا، أصبح مسألة انتقال اللاعب نحو القلعة الحمراء صعبة للغاية، بسبب الفارق الكبير في المقابل المادي بين العرضين، وعلى الأرجح سيختار فاركو بيع اللاعب للنادي الإسباني والاستفادة من هذا المقابل المادي في التوقيع مع لاعبين جدد وتدعيم صفوف الفريق بعناصر جيدة من داخل وخارج الدوري المصري.