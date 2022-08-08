مجزرة سواريش.. استبعاد 6 لاعبين من قائمة الأهلي الإفريقية للموسم الجديد 2022-2023

رياض -احمد صلاح- قرر البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استبعاد ستة لاعبين من قائمة الأحمر الإفريقية للموسم الكروي الجديد 2022-2023، بعدما استقر الاتحاد الإفريقي على مشاركة صاحب الرقم القياسي بعدد التتويجات بدوري أبطال إفريقيا، في البطولة رغم تهديدات نادي بيراميدز بالتصعيد للفيفا.

وحدد ريكاردو سواريش 6 لاعبين غير مرغوب فيهم ضمن القائمة التي سيحتارها البرتغالي للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم الجديد، مما يعني رحيلهم عن النادي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية والتدعينم بصفقات جديدة للمنافسة على البطولة الإفريقية الأكبر على مستوى الأندية.

وقرر سواريش استبعاد كلًا من محمد محمود ومحمود وحيد ولويس ميكسوني ووليد سليمان ورامي ربيعة ومحمود متولي، عن القائمة الإفريقية، وهو ما يعني رحيلهم عن الفريق بنسبة تتخطى الـ 90% لعدم حاجة الفريق لهم في الموسم المقبل.

ومن المقرر أن ينتهي عقد وليد سليمان بنهاية الموسم، فيما سيرحل كلًا من محمد محمود ومحمود وحيد على سبيل الإعارة بسبب تراجع مستواهم فضلًا عن الإصابات المتكررة التي يعاني منها الثنائي رفقة محمود متولي أيضًا، والذي لم يشارك سوى في دقائق معدودة خلال آخر ثلاث سنوات مع الفريق.

ويبحث الأهلي عن عرض للتخلص من الموزمبيقي لويس ميكيسوني، الذي لم يقدم أي مردود يشفع له بقاءه ضمن الفريق الأول، خاصةً وأنه يحتل مركز أساسي من اللاعبين الأجانب.

موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا

وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يوم الغد الثلاثاء في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، موعدًا لإجراء قرعة دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية للموسم الجديد 2022-2023، حيث سيشارك الأهلي والزمالك في دوري الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر في الكونفدرالية.