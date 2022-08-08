"الناس بوعودها وافيه".. رسالة من كهربا بعد قرار الاهلي بشأن غرامة الزمالك

وأصدرت لجنة الانضباط بالفيفا فى وقت سابق قرارا بإيقاف محمود كهربا، لاعب الزمالك السابق والأهلي الحالي، لمدة ستة أشهر، فلن يتمكن اللاعب من المشاركة فى أي مباراة الا فى حالة السداد، وذلك بما ورد فى القانون.

وجاء قرار بعقد جلسه بين أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، من أجل بحث آليات تسديد غرامة كهربا وذلك بحلول نهاية الأسبوع الجاري.

تفاصيل أزمة كهربا مع الزمالك وسبب الغرامة

وفى وقت سابق، بعد توقيع العقوبة على محمود كهربا، أعطته المحكمة الرياضة مهلة من أجل السداد بلغت 45 يوما، وبعد انتهاء المهلة، أرسل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك خطاب رسمي للفيفا بهذا الأمر، لتصدر لجنة الانضباط قرارها بإيقاف اللاعب لمدة ستة أشهر، حيث جاءت أزمة كهربا الأخيرة مع نادي الزمالك والعقوبة التي وقعت عليه بغرامة قدرها 2 مليون دولار، إلى جانب 5% فائدة على المبلغ منذ يونيو 2019، جاءت بسبب رحيل محمود كهربا عن القلعة البيضاء بحجة انتهاء تعاقده مع الفريق.