وداعًا معشوق الجماهير.. الأهلي يوافق على بيع "نجم الفريق" مقابل 2.5 مليون دولار

الأهلي يوافق على بيع معشوق الجماهير

أكد مصدر مقرب من الأهلي، بأن وكيل أعمال الدولي التونسي “علي معلول” قد تحدث مع إدارة النادي ولجنة التعاقدات والتسويق، وأخبرهم بوجود ثلاث أندية خليجية ترغب في الحصول على الظهير الأيسر للقلعة الحمراء خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان رد النادي الأهلي بأنه لن يفرط في خدمات علي معلول بأقل من 2.5 – 3 مليون دولار على أقل تقدير، ولهذا على اللاعب ووكيل أعماله مخاطبة الأندية التي ترغب في الحصول على توقيعه بالحديث مع النادي الأهلي وتقديم مبلغ مالي يتجاوز هذا الرقم في حال كانت لديها النية بالفعل لحسم الصفقة.

الأهلي يقترب من حسم أهم صفقات الموسم

أكدت تقارير إعلامية منذ قليل بأن النادي الأهلي لديه رغبة حقيقة في التوقيع مع 5 أو 6 صفقات خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، ومن بينها صفقات من داخل الدوري المصري، وصفقات أخرى ستكون لنجوم أجانب قادمين من دوريات خليجية.

وبحسب ما أعلن عنه الإعلامي “أحمد شوبير” فإن الأهلي قد حسم صفقة مدوية ومن العيار الثقيل ولكن لن يتم الكشف عن تفاصيلها في الوقت الراهن، بسبب رغبة الإدارة في عدم تشتيت اللاعبين والجهاز الفني، وجعل التركيز منصب فقط على المباريات المتبقية في هذا الموسم.