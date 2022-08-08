الرياضة

وداعًا معشوق الجماهير.. الأهلي يوافق على بيع "نجم الفريق" مقابل 2.5 مليون دولار

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رياض -احمد صلاح- كشفت مصادر مطلعة داخل النادي الأهلي، بأن الساعات الأخيرة قد شهدت وصول عرض رسمي من قبل 3 أندية خليجية من أجل التعاقد مع أحد نجوم القلعة الحمراء خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، وخاصة بعدما أبدى الأهلي انفتاحه على بيع اللاعبين خلال الميركاتو الحالي واستغلال تلك الأموال في تدعيم صفوف الفريق بلاعبين سوبر ستار وصفقات من العيار الثقيل بناءً على رؤية المدير الفني البرتغالي ريكاردو سواريس.

الأهلي يوافق على بيع معشوق الجماهير

أكد مصدر مقرب من الأهلي، بأن وكيل أعمال الدولي التونسي “علي معلول” قد تحدث مع إدارة النادي ولجنة التعاقدات والتسويق، وأخبرهم بوجود ثلاث أندية خليجية ترغب في الحصول على الظهير الأيسر للقلعة الحمراء خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان رد النادي الأهلي بأنه لن يفرط في خدمات علي معلول بأقل من 2.5 – 3 مليون دولار على أقل تقدير، ولهذا على اللاعب ووكيل أعماله مخاطبة الأندية التي ترغب في الحصول على توقيعه بالحديث مع النادي الأهلي وتقديم مبلغ مالي يتجاوز هذا الرقم في حال كانت لديها النية بالفعل لحسم الصفقة.

الأهلي يقترب من حسم أهم صفقات الموسم

أكدت تقارير إعلامية منذ قليل بأن النادي الأهلي لديه رغبة حقيقة في التوقيع مع 5 أو 6 صفقات خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، ومن بينها صفقات من داخل الدوري المصري، وصفقات أخرى ستكون لنجوم أجانب قادمين من دوريات خليجية.

وبحسب ما أعلن عنه الإعلامي “أحمد شوبير” فإن الأهلي قد حسم صفقة مدوية ومن العيار الثقيل ولكن لن يتم الكشف عن تفاصيلها في الوقت الراهن، بسبب رغبة الإدارة في عدم تشتيت اللاعبين والجهاز الفني، وجعل التركيز منصب فقط على المباريات المتبقية في هذا الموسم.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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