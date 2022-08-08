انت الان تتابع خبر ورطة فى الجزيرة.. فيوتشر يصدر قرار قاتل للأهلي - تفاصيل والان مع التفاصيل
رياض -احمد صلاح- يبحث مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن صفقات قوية من العيار الثقيل تدعم صفوف الفريق قبل بداية الموسم المقبل من أجل العودة والمنافسة على البطولات ومصالحة جماهيره الأهلي فى ظل تراجع مستوى لاعبي الفريق والنتائج المخيبة للآمال خاصة فى اخر تعادلين أمام المقاولون العرب وفاركو حيث وقع المارد الأحمر فى فخ التعادل ليبتعد قليلاً عن المنافسة قبل أن يفز على الاتحاد السكندري أمس، ويأمل فى تدعيم صفوفه خاصه بعد الفشل في التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا وخسارة نهائي كأس مصر النسخة الماضية أمام غريمة التقليدي نادي الزمالك.
وكان يرغب الأهلي في التعاقد مع الثنائي، احمد رفعت وأحمد عاطف من فيوتشر، وخاض مسؤولو الأهلي مفاوضات مع إدارة فيوتشر لكن فيوتشر أصدر قرار قاتل الأهلي بعدم استغناءه عن أي لاعب من قوام الفريق بسبب مشاركته فى بطولة الكونفدرالية الإفريقية 2023.
موعد مباراة الأهلي القادمة فى الدوري
ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بنظيره المصري البورسعيدي يوم الاربعاء المقبل بعد غد، فى تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة وذلك ضمن منافسات الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري المصري الممتاز، ويدخل الأهلي هذا اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الفوز أمس على الاتحاد السكندري بثلاثية نظيفة، ليرفع رصيده للنقطة الـ59 فى المركز الثالث في الدوري.