ورطة فى الجزيرة.. فيوتشر يصدر قرار قاتل للأهلي - تفاصيل

وكان يرغب الأهلي في التعاقد مع الثنائي، احمد رفعت وأحمد عاطف من فيوتشر، وخاض مسؤولو الأهلي مفاوضات مع إدارة فيوتشر لكن فيوتشر أصدر قرار قاتل الأهلي بعدم استغناءه عن أي لاعب من قوام الفريق بسبب مشاركته فى بطولة الكونفدرالية الإفريقية 2023.

موعد مباراة الأهلي القادمة فى الدوري

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بنظيره المصري البورسعيدي يوم الاربعاء المقبل بعد غد، فى تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة وذلك ضمن منافسات الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري المصري الممتاز، ويدخل الأهلي هذا اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الفوز أمس على الاتحاد السكندري بثلاثية نظيفة، ليرفع رصيده للنقطة الـ59 فى المركز الثالث في الدوري.