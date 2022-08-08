نظام وموعد السوبر ليج.. تغيير اسم البطولة من كأس الكونفدرالية إلى كأس أبطال إفريقيا.. وعودة النظام القديم لدوري أبطال إفريقيا

وكان كاف قد وجه دعوة لمسئولي الأهلي والزمالك وبيراميدز لحضور اجتماعات دوري السوبر مع باقي الأندية لمعرفة رأي الأندية في التصور الذي وضعته لجنة دوري السوبر قبل إعلان بداية الدوري.

السوبر ليج

تُقسم الأندية الـ 24 على 3 مجموعات كل مجموعة تضم 8 فرق وفقا للتوزيع الجغرافي للقارة: (مجموعة شمال إفريقيا – مجموعة غرب ووسط إفريقيا – مجموعة شرق وجنوب إفريقيا)، على أن وتبدأ البطولة من سبتمبر وتنتهي في مايو.

نظام الذهاب والإياب

وتقام المباريات في دور المجموعات بنظام الذهاب والإياب أي أن كل فريق سيخوض 14 مباراة.يتأهل أول 5 فرق من كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل صاحب مركز سادس من بين الثلاث مجموعات، للمنافسة من دور الـ 16.

مصير أصحاب المركز الأخير

ومن المنتظر أن يهبط أصحاب المركز الأخير في كل مجموع إلى كأس الكونفدرالية.

باتريس موتسيبي سيعلن بشكل رسمي عن عودة النظام القديم لدوري أبطال إفريقيا، حيث سيتم إلغاء دور المجموعات ليشارك 64 فريقا بنظام خروج المغلوب حتى النهائي بداية من موسم 2023-2024.

إلى كأس أبطال إفريقيا

وأعلن kora live أنه من المنتظر أن يتم تغيير اسم البطولة إلى كأس أبطال إفريقيا.

من المنتظر أن يتم تغيير نظام واسم البطولة بداية من موسم 2023-2024 في البداية ستكون باسم كأس كاف وستكون بنفس نظام دوري السوبر ليج.

تقسيم الفرق

سيتم تقسيم 24 فريقا إلى ثلاث مناطق ومن كل منطقة ثمانية فرق، وكل منطقة تنقسم إلى مجموعتين بواقع أربع فرق في كل مجموعة، ويتأهل صاحب المركز الأول والثاني من المجموعتين إلى نصف النهائي ثم النهائي، بينما يتأهل بطل الثلاثة مناطق إلى دوري السوبر ليج مع هبوط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة في البطولة الجديدة إلى كأس كاف (الكونفدرالية).