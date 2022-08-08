"أنت تنسي النادي خلاص".. مرتضي منصور يوجه ضربة قوية لنجم منتخب مصر

في سياق آخر كشفت مصادر صحفية عن أن ادارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور رفض طلب بعض الوسطاء الذين تدخلوا لاقناعه بعودة محمد أبو جبل إلى حسابات الفريق مرة أخرى وتجديد تعاقده، حيث أكد المستشار للوسطاء أن ملف أبو جبل انتهي تماما والفريق يفكر حاليا في ضم حارس جديد، ويأتي ذلك في أعقاب المشكلة المتداولة بين اللاعب ونادي النصر السعودي حول العقد الذي وقع عليه حيث يرفض النادي السعودي إستكمال العقد فيما يتمسك جبل به.

الجدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد حقق فوز هام بنتيجة بأربع أهداف مقابل هدف علي فريق الجونة في المباراة التي أقيمت علي ملعب خالد بشارة بمدينة الغردقة ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز ، وبهذه النتيجة رفع الفارس الأبيض رصيده من النقاط إلي النقطة 69 محتلا بها صدارة ترتيب جدول المسابقة وبفارق 10 نقاط عن فريق بيراميدز الذي لديه مباراة سيخوضها غدا.