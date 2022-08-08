

انت الان تتابع خبر "هناخده بأي تمن".. مرتضي منصور يتدخل لحسم انتقال صفقة ذهبية للأبيض مقابل 20 مليون جنيه والان مع التفاصيل



رياض -احمد صلاح- استطاع الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك تحقيق الإنتصار بأربع أهداف دون رد علي فريق الجونة في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين علي ملعب خالد بشارة بمدينة الغردقة في إطار مواجهات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز ، ليرفع الفارس الأبيض رصيده من النقاط إلي النقطة 69 محتلا بها صدارة ترتيب جدول المسابقة وبفارق 7 نقاط عن فريق بيراميدز صاحب المركز الثاني.

في سياق آخر كشفت مصادر صحفية أن إدارة نادي الزمالك تحاول بقوة إقناع ادارة طلائع الجيش من أجل ترك حارس الفريق محمد بسام إلى القلعة البيضاء في الموسم المقبل، وأكدت المصادر أن الصفقة ستكلف حزينة النادي الأبيض مبلغ وقدره 20 مليون جنية وذلك بعدما قام اللاعب بتجديد تعاقده مع النادي العسكري ليستفيد النادي من رحيله.

الجدير بالذكر أن فريق الزمالك يستعد لخوض مباراة قوية أمام فريق مصر المقاصة في الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري في المباراة المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل الموافق التاسع من شهر أغسطس الجاري في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.