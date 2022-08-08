نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد انطلاق الدوري الإيطالي موسم 2023 ومباريات الجولة الأولى في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر الدوري الإيطالي أحد أشهر الدوريات الخمس الكبرى في العالم، فالدوري الإيطالي من المتعارف عليه أنه من أقوى الدوريات من حيث التنافسية بين عدد كبير من الفرق، وبناء عليه نجد أن عشاق الدوري الإيطالي والكرة العالمية يبحثون عن موعد انطلاق الدوري الإيطالي موسم 2023 وعن أهم مباريات الجولة الأولى الخاصة به.

موعد انطلاق الدوري الإيطالي موسم 2023

بعد أن حقق نادي ميلان الإيطالي انجازًا كبيرًا خلال الموسم الماضي بتحقيقه لبطولة الدوري وذلك بعد منافسة حتى الأنفاس الأخيرة مع نادي انتر ميلان، وبناء عليه سيشهد الموسم الجديد منافسة كبرى، وإليكم موعد انطلاق الدوري الإيطالي للموسم الجديد بالشكل الآتي:

سينطلق الدوري الإيطالي يوم السبت الموافق 13 من شهر أغسطس.

ومن المنتظر أن يشهد هذا الموسم منافسة قوية ما بين ميلان وانتر ميلان وروما ويوفينتوس ونابولي على تحقيق بطولة الدوري، وذلك بعد أن تم إبرام صفقات قوية من جانب هؤلاء الفرق بهدف تحقيق اللقب هذا الموسم، وهذا ما تم التأكيد عليه من جانب خبراء التحليل.

مباريات الجولة الأولى من الدوري الإيطالي موسم 2023

إليكم قائمة مباريات الجولة الأولى بالشكل الآتي:

سيفتتح الموسم الجديد بمباراة سامبدوريا واتلانتا يوم السبت في تمام الساعة 6 ونصف.

بينما سيبدأ حامل اللقب فريق ميلان مشواره بمواجهة فريق اودينيزي يوم السبت في تمام الساعة 6 ونصف.

وفريق مونزا سيواجه تورينو في تمام الساعة 9 إلا ربع يوم السبت.

وفي نفس التوقيت سيبدأ صاحب المركز الثاني انتر ميلان مبارياته مع فريق ليتشي.

وفريق فيورنتينا سيواجه كريمونيسي يوم الأحد في تمام الساعة 6 ونصف.

بينما نجد مواجهة قوية ما بين لاتسيو وبولونيا يوم الأحد في تمام الساعة 6 ونصف.

وفريق سبيزيا سيواجه امبولي يوم الأحد في تمام الساعة 9 إلا ربع.

وسيبدأ فريق روما مشواره مع الموسم الجديد بمواجهة ساليرنتانا.

وينتظر فريق هيلاس فيرونا مواجهة قوية مع نابولي في تمام الساعة 6 ونصف يوم الاثنين.

وتختتم مباريات الجولة الأولى مع مباراة يوفنتوس وفريق ساسولو يوم الاتنين الساعة التاسعة إلا ربع.

وفي النهاية نكون قد عرضنا لكم موعد انطلاق الدوري الإيطالي موسم 2023، كما سردنا بالتفصيل القائمة الرسمية لمباريات الجولة الأولى، فمن المحتمل لها أنها ستشهد نتائج مفاجأة.