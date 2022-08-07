نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة اون تايم سبورت الجديد 2022 على النايل سات لمتابعة مباريات الدوري المصري في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة اون تايم سبورت يتم البحث عنها دائما من عشاق الساحرة المستديرة ومتابعي مباريات كره القدم المصريه لمتابعة مباريات الدوري المصري، حيث تعتبر قناة اون تايم سبورت واحدة من اهم القنوات الرياضيه التي توجد على القمر الصناعي نايل سات ولهذه القناة شعبية كبيرة ونسبة مشاهدة عالية ليس فقط في مصر ولكن في العالم العربي ، وتقوم القناة حاليا بنقل كافة مباريات الدوري المصري والذي قد أوشك على الانتهاء والكل يتطلع لمعرفه الفرقه التي سوف تحصد اللقب وكما تعرفون أن الزمالك متقدم كثيرا ويعتبر من اقوى المنافسين على بطولة الدوري المصري، وليس هذا فقط ما تقدمه القناة بل نجد أنها تقوم بتوفير مجموعة متنوعة من البرامج الرياضية والاستديوهات التحليلية للمباريات لتحليل أداء اللاعبين بعد انتهاء المباراة كل هذا يمكن متابعته مجانا وبدون اي رسوم اشتراك من خلال ضبط قناة اون تايم سبورت 1 و اون تايم سبورت 2 و اون تايم سبورت 3 ومن خلال موقعنا ثقفني موفر لكم تلك الترددات تابعوا السطور القادمة لتفاصيل أكثر حول الموضوع.

تردد قناة اون تايم سبورت

كما ذكرنا في المقدمة يوجد لقناة اون تايم سبورت عدد ثلاثة ترددات يمكنكم الإختيار من بينهم لتنزيل قناة أون تايم سبورت على جهاز الرسيفر الخاص بكم وبعدها الضغط على خيار بحث القنوات من الزر الأحمر وبعدها كتابة أحد الترددات الآتية:

تردد قناة اون تايم سبورت 1

التردد 10853

معامل تصحيح الخطأ 5/6

معدل ترميز 27500

استقطاب أفقي

تردد قناة اون تايم سبورت 2

التردد 11681

الاستقطاب أفقي

تصحيح الخطأ 5/6

الترميز 27500

تردد قناة اون تايم سبورت 3

التردد 12303

الاستقطاب أفقي

تصحيح الخطأ 5/6

الترميز 27500

نبذة عن قناة اون تايم سبورت

هي قناة تم افتتاحها لأول مرة في عام 2018 وكانت تعرف ذلك الوقت ب أوت سبورت ولكن تم تغيير اسمها في شهر مارس لعام 2020 وجدير بالذكر أن هذا التغيير قد تم بعد دمج كلا من قناة تايم سبورتس وقناة أون سبورت معا والهدف الأساسي من ذلك هو تقديم محتوى رياضي قوي على الشاشات الرياضية المصرية.