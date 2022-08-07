انت الان تتابع خبر فيديو.. اهداف مصر والسعودية اليوم|| شاهد بالفيديو ملخص كامل لمباراة مصر والسعودية اليوم في نهائي كأس العرب يلا شوت والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- اهدافاليوم يلا شوت Egypt Vs Arab Saudia ، نقدم لحضراتكم من خلال موقعنا المتميز دوت الخليج ملخص مباراة مصر والسعودية اليوم في نهائي بطولة كأس العرب للشباب المقامة في السعودية والمقرر لها اليوم الأحد 2022-8-7 حيث يستضيف ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها لقاء اليوم بث مباشر بين الفريقين، فاز منتخب مصر للشباب 2003 علي المنتخب الجزائري في نصف نهائي البطولة، بينما فاز منتخب السعودية علي المنتخب الفلسطيني في نصف نهائي البطولة بخمسة أهداف نظيفة، وحقق منتخب السعودية البطولة في الموسم الماضي حين أقيمت في مصر، لذلك اليوم هو ثأر كروي للمنتخب المصري بتحقق اللقب في قلب السعودية، تابع العديد من جماهير الكرة المصرية مباريات المنتخب في الجولات الماضية والذي يترقبون أيضاً النهائي الناري بث مباشر اليوم بين مصر والسعودية ، أعلن منتخب مصر لكرة القدم عبر حسابه الرسمي أن منتخبنا الوطني يرتدي الزي التقليدي بالتيشرت الأحمر والشورت الأسود.

اهداف مصر والسعودية يلا شوت

ملخص مباراة مصر والسعودية يلا شوت، يقود منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة المدير الفني محمود جابر، ويعد اللاعب صلاح باشا هو أبرز لاعبي خط هجوم المنتخب الوطني المصري والذي افتتح التسجيل أمام الجزائر بالهدف الأول في الدقيقة العاشرة، تغلب منتخب مصر بث مباشر في ربع نهائي البطولة علي المنتخب المغربي بفوز مثير بهدفين مقابل هدف وحيد ، ويأمل لاعبي منتخب مصر بث مباشر اليوم في إسعاد الجماهير المصرية باللقب الغالي، بينما يأمل شباب المنتخب السعودي في استغلال عامل الأرض والجمهور لتحقيق لقب كأس العرب.

ملخص مباراة مصر والسعودية يلا شوت

ملخص مباراة مصر والسعودية، من المتوقع أن يبدأ محمود جابر المدير الفني للمنتخب الوطني المصري تحت 20 عام بتشكيل مكون من الآتي: حراسة المرمى: أحمد نادر السيد،خط الدفاع: إياد العسقلاني- عبدالرحمن رشدان – عمر فايد -رأفت خليل عبدالقادر،خط الوسط: ماجد هاني – طارق علاء سيد – خالد محمد عوض – عمر الساعي،خط الهجوم: صلاح باشا – يوسف حسن.

اهداف مباراة مصر والسعودية

اهداف مصر والسعودية، تذاع مباراة مصر والسعودية بث مباشر اليوم عبر القنوات التالية: الجزائرية السادسة + أون تايم سبورت HD3 + دبي HD1 + الكأس HD4 + السعودية الرياضية HD1 + أبو ظبي الرياضية HD1 + الشارقة الرياضية في تمام الساعة:

7:30 مساءاً بتوقيت السعودية .

6:30 مساءاً بتوقيت مصر .

7:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .

7:30 مساءاً بتوقيت الأردن.

7:30 مساءاً بتوقيت سوريا .

7:30 مساءاً بتوقيت لبنان .

7:30 مساءاً بتوقيت العراق .

6:30 مساءاً بتوقيت السودان .

7:30 مساءاً بتوقيت اليمن .

6:30 مساءاً بتوقيت ليبيا .

5:30 مساءاً بتوقيت تونس .

5:30 مساءاً بتوقيت الجزائر .

4:30 مساءاً بتوقيت المغرب .

8:30 مساءاً بتوقيت الإمارات.

7:30 مساءاً بتوقيت البحرين.

8:30 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

7:30 مساءاً بتوقيت الكويت .

7:30 مساءاً بتوقيت قطر.

4:30 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

7:30 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

4:30 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT

نتيجة مصر والسعودية يلا شوت

نتيجة مصر والسعودية ، قدمنا لحضراتكم من خلال موقعنا المتميز دوت الخليج كافة الأخبار الرياضية الخاصة بنهائي كأس العرب بين مصر والسعودية ونعرض لحضراتكم من خلال موقعنا المتميز كورة في العارضة ملخص لكافة مباريات اليوم الأحد وأبرزها مباراة مصر والسعودية بث مباشر يلا شوت.

ساعتين فقط تفصلنا عن ضربة البداية لأحداث الشوط الأول من نهائي كأس العرب للشباب بين مصر والسعودية المنتظر حيث يبدأ البث المباشر للمباراة بعد دقائق قليلة جداً.

علي الرغم من تبقي ساعة واحدة فقط علي انطلاق فعاليات الشوط الأول من نهائي كأس العرب للشباب إلا وأن مازال المنتخبين لم يعلنوا عن تشكيل فريقهم الرسمي الذي يخوضون به المباراة النهائية.

وصل الآن لاعبي الفريقين إلي أرضية ملعب المباراة في مدينة أبها بالسعودية لخوض عمليات الإحماء والتدريب على أرضية ملعب المباراة مع توافد عدد كبير من جماهير المنتخب السعودي لدعم لاعبيهم.

نصف ساعة فقط تفصلنا عن ضربة البداية لأحداث الشوط الأول من نهائي كأس العرب للشباب حيث بدأ الآن البث المباشر للمباراة مع بداية الاستوديو التحليلي.

بدأت الآن أحداث الشوط الأول من المباراة المنتظرة بين مصر والسعودية في نهائي كأس العرب للشباب ، يمكنكم مشاهدة المباراة عبر قناة ا العراقية الأولي أو أون تايم سبورت ويمكنكم مشاهدة المباراة من خلال موقعنا المتميز كورة في العارضة عبر البث المباشر للمباريات ، وسوف نتابع معكم أحداث الشوط الأول من المباراة لحظة بلحظة.

جووووول، سجل المنتخب السعودي الهدف الأول في اللقاء.

جوووول، سجل منتخب مصر هدف التعادل عن طريق اللاعب صلاح باشا في الدقيقة 49 لتصبح النتيجة الآن 1-1.

انتهي الشوطين الأصلين من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق وتبدأ الآن أحداث الشوط الإضافي الأول من المباراة.

ركلات ترجيح مصر والسعودية

انتهت المباراة بفوز منتخب السعودية بركلات الترجيح بنتيجة 5-3 بعد التعادل في وقت المباراة الأصلي والإضافي 1-1.