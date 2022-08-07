تردد قناة العراقية الرياضية الجديد 2022… موعد مباراة برشلونة وبوماس المكسيكي اليوم

تردد قناة العراقية الرياضية ، يبحث الكثير في الوقت الراهن عن تردد القناة العراقية التي من المقرر لها أن تذيع مباراة فريق برشلونة الإسباني وبوماس الميكسيكي في نهائي كأس خوان جامبر الودية مساء اليوم، وتعرض القناة العراقية جميع الأحداث الرياضية حول العالم في الوقت الحالي خصوصاً المباريات الودية قبل بداية الموسم الكروي الجديد وسنعرض لكم في السطور التالية من خلال موقع ثقفني تردد القناة العراقية.

تردد قناة العراقية الرياضية الناقلة لمباراة برشلونة وبوماس الميكسيكي

ونستعرض لكم اعزائي القراء تردد القناة العراقية الرياضية عن العام الحالي ٢٠٢٢ على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.

القمر الصناعي نايل سات

التردد ١١٣٣٤.

الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز ٢٧٥٠٠.

تصحيح الخطأ ٥/٦.

تردد قناة العراقية الرياضية عرب سات

القمر الصناعي عرب سات

التردد ١١٦٧٨.

الاستقطاب عمودي.

معدل الترميز ٢٧٥٠٠.

تصحيح الخطأ ٧/٨.

موعد مباراة برشلونة وبوماس الميكسيكي عبر قناة العراقية الرياضية

يلاقي برشلونة نظيره بوماس المكسيكي مساء اليوم في بطولة خوان جامبر، ويأتي اسم البطولة بناء على اسم مؤسس نادي برشلونة خوان جامبر الذي أنشأ النادي عام ١٨٩٩ بعد أعجب بمدينة برشلونة عند زيارته لها أثناء عمله حيث يعد جوان جامبر سويسري الجنسية في الأصل، ومن المقرر أن يلتقي فريق برشلونة صاحب الأرض والجمهور على ملعب الكامب نو نظيره بوماس المكسيكي مساء اليوم الأحد والذي يوافق السابع من شهر أغسطس الجاري وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة والساعة العاشرة بتوقيت الامارات العربية المتحدة والساعة السادسة بتوقيت غرينتش، وترجع النسخة الأولى من البطولة والتي قد انطلقت عام ١٩٦٦ من القرن الماضي والتي قد شارك من خلالها أربع أندية وهم كالتالي نادي برشلونة الإسباني بطل اسبانيا وفريق كولن الألماني بطل ألمانيا وفريق اندرلخت البلجيكي بطل بلجيكا وفريق نانت الفرنسي حامل لقب الدوري الفرنسي في ذلك الوقت، ويعتبر برشلونة الأكثر تحقيقا لتلك البطولة حيث حقق اللقب من قبل في ٤٤ مناسبة، ويبدأ برشلونة منافسات بطولة الدوري الاسباني مطلع الأسبوع القادم، مع المدير الفني للفريق الإسباني تشافي هيرنانديز.