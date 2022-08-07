نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباشر الآن … نتيجة وملخص مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون في الدوري الإنجليزي 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون، والقنوات الناقلة للمباراة هي الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد في أولد ترافورد، موطن ريد بيتش، وتشهد هذه المباراة أقوى الاحداث الكروية نظرًا لعودة البرتغالي كريستيانو رونالدو، وفي السطور التالية نوضح لكم كافة التفاصيل الهامة حول المباراة.

موعد انطلاق مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز

من المقرر أن تقام مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز بين مانشستر يونايتد وبرايتون في الساعة 3 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 4 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتي تكون وسط جمهور كبير من المشجعين العاشقين للإستماع لمثل هذه المباراة، إضافة إلى أنها تعد من أهم المباريات في الدوري الانجلزي.

القنوات التي تبث مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز

سيتم بث مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون على قناة beIN Sports 1 HD Premium. beIN Sports هي المذيع الحصري لجميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

تردد قناة بي إن سبورت الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وبرايتون

يمكن مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون وفقًا للتردد التالي:-

التردد: 11013

الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

الاستقطاب: أفقي

موقف رونالدو من المشاركة في مباراتي “مانشستر يونايتد” و “برايتون”

ذكرت صحيفة مترو البريطانية أن المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سيلعب المباراة الافتتاحية لفريقه ضد برايتون بعد أن غاب مدرب مانشستر يونايتد إيريك تين هوغ والفرنسي أنتوني مارسيال عن المباراة، وأكدت أنه مستعد للقيام بذلك، مؤكدة أن رونالدو قدم أداءً رائعاً في تدريبات الفريق أمس السبت وطمأن المدرب الهولندي بأنه جاهز للعب في مباراة اليوم المتوقعة أمام برايتون.

شاهد مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون

ظهر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مانشستر يونايتد أمام الشياطين الحمر في ملعب أولد ترافورد قبل مباراتهم ضد برايتون في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أستضاف أولد ترافورد مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون ظهر الأحد الساعة 3:00 بتوقيت القاهرة، 4:00 بتوقيت مكة المكرمة، وحدث خلاف بين كريستيانو رونالدو وإدارة مانشستر يونايتد بسبب الطلبات الأولية بمغادرة الفريق بسبب حقيقة أن الشياطين الحمر لم يلعبوا في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث بدا كريستيانو رونالدو في حالة جيدة ومستعد للمباراة الافتتاحية لفريق مانشستر يونايتد اليوم، حيث وقع صفقة مع جماهير الشياطين الحمر بعد أن أكدت وسائل الإعلام البريطانية رحيله.

بداية المباراة.

الشوط الاول:

د 3: ضغط شديد من مانشستر يونايتد وهبوط دفاعي من برايتون.

د 7: تسديدة قوة فرناندي فوق العارضة مباشرة.

د 20: يتولى مانشستر يونايتد السيطرة الكاملة على المباراة، إلى جانب الحماس الكبير للجماهير في المدرجات في أولد ترافورد.

D25: بطاقة صفراء لـ McTominay.

د 30: باسكال جروس يسجل هدف برايتون الأول

د 39: باسكال جروس يسجل الهدف الثاني بضربة مرتدة نفذها حارس المرمى دي خيا.

نهاية الشوط الأول

بداية الشوط الثاني

د 53: سقوط كريستيانو رونالدو، وغادر فريد.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام برايتون

من المقرر أن يلعب مانشستر يونايتد مع برايتون:

حارس المرمى: ديفيد دي خيا

الدفاع: مالاسيا، هاري ماجواير، فيكتور ليندلوف، دييجو دالوت

خط الوسط: فريد، مارتينيز، جادون سانشو، برونو فرنانديز.

المهاجمون: كريستيانو رونالدو، ماركوس راشفورد.

نتيجة وملخص مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون

انتهت المباراة بفوز برايتون بهدفين مقابل هدف وحيد للمان اليونايتيد ، كانت المباراة قوية الى حد ما.