نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بصيص الأمل الأخير.. موعد مباراة الاتحاد السكندري والأهلي الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الاتحاد السكندري والأهلي ، تختتم مساء اليوم الأحد 7 أغسطس 2022 مباريات الجولة 29 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2022/2021، وفي إطار مواجهات الدور الثاني أو مرحلة الإياب، يحتضن ملعب ستاد برج العرب في مدينة الإسكندرية المصرية، فعاليات المواجهة القوية والحاسمة، والتي تجمع ناديا الأهلي والاتحاد ، يسعى الشياطين الحمر من خلالها إلى التمسك بخيط الأمل الرفيع المتبقي من أجل استعادة لقب الدوري العام الغائب عن الفريق منذ الموسم الماضي، بينما يعقد عليها زعيم الثغر آمالًا كبيرة في الابتعاد عن دائرة الهبوط والاقتراب أكثر من منطقة الأمان في وسط الجدول.

خلال التغطية التالية سنستعرض سويًا مختلف التفاصيل والأخبار والكواليس بشأن موعد مباراة الاتحاد السكندري والأهلي والقنوات الناقلة ، فضلًا عن مشوار ونتائج الفريقين في النسخة 63 من الدوري المصري 2022 ، بجانب تاريخ مواجهات الاتحاد السكندري والأهلي .

مباراة الاتحاد السكندري والأهلي

أمل جديد ينتظره عشاق المارد الأحمر اليوم، في آخر لقاءات الجولة 29 “الحاسمة” من مسابقة الدوري العام.

حيثما تقام مباراة الأهلي والاتحاد السكندري ، التي يرى فيها عشاق القلعة الأحمر الفرصة الأخيرة لإنقاذ اللقب!.

وذلك في ظل ابتعاد الغريم التقليدي الزمالك في صدارة الترتيب، علاوة على بيراميدز وصيف البطل.

ويكمن التحدي الآخر، في الرغبة القوية من “سيد البلد” من أجل الفوز والنقاط الثلاث.

التي ستؤمن له البقاء للنسخة المقبلة، بعد واحد من أصعب مواسم الدوري في كرة القدم المصرية .

بداية نستعرض جدول ترتيب الدوري المصري بعد مضي يومين من الأسبوع الـ29:

كانت الجولة 29 من الدوري العام المصري ، قد انطلقت يوم الخميس الماضي، وشهدت العديد من المواجهات القوية.

حيثما أسفرت مباراة المصري البورسعيدي وطلائع الجيش عن تعادل الفريقين.

جاء في أبرزها مباراة الجونة والزمالك ، التي حسمها الفارس الأبيض بجدارة.

كما تعادل الإسماعيلي سلبيًا مع فاركو، ونجح بيراميدز في الفوز بهدف على المقاولون العرب.

نادي الاتحاد السكندري

مع أصحاب الأرض والجمهور نادي الاتحاد السكندري ، نستهل تغطيتنا للقمة المرتقبة.

حيثما يأمل زعيم الثغر في الثأر أولًا لخسارته من الأهلي في مواجهة الدور الأول بهدف.

بالإضافة إلى عزمه على مواصلة السعي نحو التقدم إلى المنطقة الدافئة في وسط الجدول.

أملًا في البقاء بالنسخة المقبلة من بطولة الدوري المصري 2023.