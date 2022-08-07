نادي كون الفرنسي يمدد عقد اللاعب التونسي علي العابدي بثلاثة مواسم اضافية

أعلن نادي كون الفرنسي السبت عن تمديد عقد اللاعب الدولي التونسي علي العابدي بثلاثة مواسم اضافية، ليستمر بذلك عقده الى غاية 30 جوان 2026.
يذكر أنّ علي العابدي صاحب الـ 28 عاما كان قد شارك الموسم الماضي مع فريقه المنتمي للدرجة الثانية في 31 مباراة، أحرز خلالها هدفين، وصنع 5 تمريرات حاسمة.
تجدر الاشارة أنّ نادي كون كان قد أنهى بطولة الدرجة الثانية الفرنسية الموسم الماضي في المركز السابع بـ 50 نقطة.
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