نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افتتاحية صعبة.. موعد مباراة وست هام ومانشستر سيتي الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة وست هام ومانشستر سيتي ، تختتم مساء الأحد 7 أغسطس 2022، مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2023/2022، حيث يحتضن ملعب ستاد لندن الأولمبي في العاصمة البريطانية لندن، أحداث المواجهة القوية المرتقبة، والتي تندرج في إطار مرحلة الذهاب أو الدور الأول، والتي تجمع فريقا مانشستر سيتي ووست هام ، يخوض من خلالها المان سيتي رحلة جديدة للدفاع عن لقب الموسم الماضي، وأملًا في التتويج باللقب التاسع في تاريخ الفريق بالبريميرليج ، بينما يرغب المطارق في تقديم مشاركة جيدة أخرى، قد تقوده إلى المشاركة في دوري الأبطال أو الدوري الأوروبي .

نتناول في التغطية التالية، كافة الأخبار والتفاصيل والكواليس بشأن موعد مباراة وست هام ومانشستر سيتي والقنوات الناقلة ، بالإضافة إلى نتائج الناديين في الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي ، بجانب تاريخ مشاركات الفريقين وإنجازاتهم في البطولة، علاوة على تاريخ مواجهات وست هام ومانشستر سيتي .

مباراة وست هام ومانشستر سيتي

تختتم على خير، مساء الأحد، مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز 2023.

وذلك بإقامة اللقاء العاشر والذي يجمع ناديا مانشستر سيتي ووست هام يونايتد .

حيثما يسعى الفريقان إلى تقديم موسم متميز، انطلاقًا من تحقيق النقاط الثلاث الأولى في البطولة.

أملًا في إنهاء الموسم في ترتيب جيد في البريميرليج ، قد يقود إلى كبريات البطولات الدولية.

والتي يتقدمها دوري أبطال أوروبا ثم الدوري الأوروبي ، بالإضافة إلى دوري المؤتمر الأوروبي .

بدايةً، سنستعرض ترتيب الدوري الإنجليزي عن الموسم الماضي ووضعية الفريقين فيه:

وهذا أرشيف الأندية الأكثر تتويجًا بلقب البطولة قبل النسخة الـ31:

كانت البطولة الإنجليزية الأقوى في القارة العجوز وعلى مستوى العالم، قد انطلقت مساء الجمعة 5 أغسطس 2022.

وذلك بإقامة مباراة كريستال بالاس وأرسنال ، والتي انتهت لصالح الأخير بفوز جيد.

ويوم السبت 6 أغسطس، أقيمت 6 لقاءات.

أبرزهم مباراة فولهام وليفربول ، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي.

إضافة إلى مباراة إيفرتون وتشيلسي ، والتي حسمها البلوز.

ويوم الأحد 7 أغسطس، تختتم منافسات الأسبوع الأول من المسابقة الإنجليزية

وذلك بإقامة 3 مواجهات، أهمها مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون ، وآخرها مواجهة الحديديون والسيتيزن.

نادي وست هام يونايتد

نستهل تغطيتنا مع مستضيف اللقاء، نادي وست هام يونايتد الإنجليزي.

والذي يخوض مواجهة الأحد، كما أسلفنا، ساعيًا إلى النقاط الثلاث الأولى له، في مشاركته رقم 27 بالدوري الإنجليزي.

وخلال مشاركاتهم السابقة، كان الإنجاز الأكبر لفريق المطارق هو احتلال المركز الخامس في جدول الترتيب.

وذلك خلال موسم 1999/1998 ، غير أنه لم يؤهلهم لأي مشاركة خارجية.

أما على صعيد المشاركات الأوروبية.

فقد تحققت للنادي اللندني، بعد إحرازه المركز السادس، في ترتيب البريميرليج موسم 2020/2019.

حيثما تأهل الفريق على إثره إلى الدوري الأوروبي .

لكن خسر من آينتراخت فرانكفورت الألماني في نصف النهائي.

وبعدما احتل المركز السابع في الدوري الإنجليزي بالموسم الماضي.

تمكن من حجز مقعده في النسخة الثانية من دوري المؤتمر الأوروبي ، التي توج روما بلقب نسختها الأولى.