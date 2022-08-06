ليفربول يتعادل مع فولهام بالدوري الإنجليزي

ليفربول يتعادل مع فولهام بالدوري الإنجليزيسقط فريق ليفربول في أول اختبار له ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وذلك بعد تعادله الإيجابي اليوم السبت مع فريق فولهام 2-2.

وافتتح ألكسندر ميتروفيتش أهداف اللقاء في الدقيقة 33 من عمر اللقاء، قبل أن يتعادل داروين نونيز لصالح ليفربول في الدقيقة 64 من صناعة النجم المصري محمد صلاح.

وتمكن ميتروفيتش أن يسجل الهدف الثاني لفريقه عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 72 من عمر المباراة، قبل أن يتعادل محمد صلاح في الدقيقة 81.

وتقاسم فولهام وليفربول نقاط المباراة ليحتلا المركزين الثاني والثالث على التوالي مؤقتاً برصيد نقطة خلف أرسنال صاحب الـ3 نقاط.