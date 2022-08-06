ملخص ونتيجة مباراة توتنهام وساوثهامبتون اليوم 2022-08-06 يلا شوت

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ملخص مباراة توتنهام وساوثهامبتون

رياض -احمد صلاح- توتنهام الان Tottenham vs Southampton، نقدم من خلال موقعنا دوت الخليج اهداف مباراة توتنهام وساوثهامبتون المواجهة النارية التي ستجمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الاولي في بطولة الدوري الانجليزي الممتاز بنسختها الحالية، لقاء هام بالنسبة للطرفين حيث سيعمل السبيرز علي تحقيق الفوز واسعاد جماهيره في اولي اللقاءات له بالموسم، لكن ساوثهامتون يريد بأن يثبت للجميع بأنه كان الاحق في ان يستكمل مشواره في الدوري الدرجة الاولي لنتابع من سيكون له الافضلية في اللقاء، ملخص توتنهام وساوثهامبتون يلا شوت.

يفتتح توتنهام مشواره في البريميرليج في لقاء متوسط من جانب مستواه وحساباته الفنية امام نظيره ساوثهامبتون، بحثاً عن تحقيق الفوز واقتناص العلامة الكاملة من اللقاء، وذالك للتواجد في مرتبة مشرفة في بداية الدوري والابتعاد عن السيناريو المخيب للامال الذي سيطر عليه في المواسم الآخيرة، وهي البداية التي تكون ليست افضل شيئ علي الاطلاق، ثم بعدها يبدأ في محاولة استعادة التوازن وتحسين مركزه لكن يكون فات الآوان، لكن الاوضاع تبدو بأنها ستتبدل هذا العام

القلق يبدو مسيطر علي مشجعين توتنهام قبل انطلاقة مباراة ساوثهامبتون، حيث ظهر الفريق في فترة الاعداد بأداء ليس الافضل وكان هناك سلبيات كثيرة يحتاج الجهاز الفني بأن يصلحها في الايام الماضية، حيث تعرض توتنهام للهزيمة في آخر المباراة الودية امام روما بهدف نظيف، وكانت هناك مواجهة امام اشبيلية وانتهت بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق، حيث لم يخوض السبيرز فترة اعداد علي مستوي عالي علي عكس المعتاد تماماً، واختيار الفرق الذي قابلها في المعسكر لن يكون بعناية، والجميع في انتظار معرفة شكل الفريق الانجليزي في لقاء اليوم وهل سيتم الدفع بالصفقات الجديدة من عدمه

تلقي توتنهام خبر سار قبل انطلاقة لقائه امام ساوثهامبتون، وهي اصابة ثنائي هام في صفوف ساوثهامتون وهم ناثان تيلا بالإضافة إلي المهاجم ثيو والكوت، في ضربة موجعة للفريق الانجليزي، حيث اشار رالف هازنهوتل مدرب الفريق الانجليزي بأن والكوت تم التأكد من انه لن يكون متواجد في لقاء اليوم نظراً للاصابة التي يعاني منها وغيابه عن فترة الاعداد، وفجر مفاجأة بأنه لم يتم تحديد موعد عودته للمشاركة حتي الآن، اما تيلا انضم بصورة متأخرة للمعسكر واصبحت فرصة مشاركته في اللقاء ضئيلة، لكن سيتم الدفع به بصورة طبيعية بداية من لقاء تشيلسي المقبل

اعبر انطونيو كونتي مدرب توتنهام علي سعادته بالصفقات الجديدة التي انضمت لصفوف فريقه في الميركاتو الصيفي، واشار بأن هدفه في الموسم الحالي لن يكون الحصول علي مركز للمشاركة في دوري ابطال اوروبا فقط او البطولات الاوروبية بصورة عامة، حيث اكد بأن هدفه هو المنافسة علي تحقيق الدوري الإنجليزي بجانب التشامبيونز ليج، وان حلم هو التتويج بالثنائية ومع التدعيمات الجديدة سترتفع حظوظ توتنهام هوتسبير فيهم، مضيفاً بأن من المهم ان يحقق فريقه الفوز اليوم علي ساوثهامبتون لكي تكون بداية سعيدة

تنطلق مباراة توتنهام هوتسبير وساوثهامبتون اليوم السبت الموافق 6 من شهر اغسطس في المواعيد الآتية

4:00 بتوقيت مصر

5:00 بتوقيت السعودية

3:00 بتوقيت الجزائر

6:00 بتوقيت الامارات

4:00 بتوقيت السودان

5:00 بتوقيت العراق

تقام المباراة علي ملعب توتنهام هوتسبير في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، وستكون مذاعة عبر قناة bein sports 1 hd premium بتعليق المعلق المتميز خالد الحدي، ويمكنكم متابعة توتنهام وساوثهامبتون من خلال موقعنا، حيث سنقوم بتغطية نتيجة اللقاء.

حذر كونتي مدرب توتنهام لاعبيه من البداية السيئة في الموسم الجديد في الدوري، حيث الزمهم بتحقيق الفوز اليوم علي ساوثهامبتون واقتناص الثلاث نقاط الهامة، وحذرهم من التهاون وتكرار ما حدث في الموسم الماضي، حيث اشار انطونيو كونتي بأن مستقبل توتنهام معه هذا الموسم سيتطور كثيراً بسبب الصفقات الجديدة التي ابرمها بناء عن وجهة نظره الفنية، ووجه تحذير شديد اللهجة للاعبيه المشاركة في لقاء اليوم من تكرار مصير مانشستر يونايتد الموسم الماضية.

ساعتين بالتمام والكمال علي انطلاقة احداث الشوط الاول من مباراة توتنهام وساوثهامبتون المرتقبة والمنتظرة بقوة من قبل الجماهير، حيث تعد من اهم مباريات الجولة وهناك حالة ترقب وانتظار غير طبيعية لها، حيث يتجه الان لاعبي الفريقين نحو ملعب المباراة للاستعداد لانطلاقة ضربة البداية بعدما اختتم الثنائي استعدادتهم النهائية للقاء ويخوضوه بالقائمة الكاملة والقوة الضاربة.

بدأت الجماهير الحاصلة علي تذاكر حضور لقاء توتنهام وساوثهامبتون في التوافد بالاماكن المخصصة لهم بالمدرجات من اجل مشاهدة اللقاء، حيث كل فريق يتمني بأن يفوز فريقه بالتأكيد ويقتنص اول ثلاث نقاط هامة في رحلتهم في البريميرليج، السبيرز المتوقع بأن يدفع بكل العناصر الهجومية التي يمتلكها من اجل تحقيق الانتصار، لنتابع ما سيحدث في الدقائق المقبلة.

اعلن كونتي عن التشكيلة الرسمية التي سيخوض بها فريقه توتنهام لقاء ساوثهامبتون والتي يقودها هجومياً المهاجم الكوري سون هيونج مين ويعاونه هاري كين وكولوسفيسكي، بينما يتواجد في خط الوسط الهجومي الرباعي سيسينيون، بينتانكور،هويبرج، إيمرسون رويال، الخطة الهجومية الباحتة التي يعتمد عليها السبيرز من اجل تحقيق الانتصار، ولم يعلن ساوثهامتون حتي وقتنا الحاضر عن اختياراته النهائية.

يخوض الان لاعبي توتنهام وساوثهامبتون بعض الاحماءات للاستعداد من جانب المستوي البدني للقاء المواجهة التي يحتاج فيها كلاً من الطرفين بأن يكونوا في قمة حالتهم الفنية والبدنية، حيث صاحب النفس الطويل هو من سيحقق الانتصار ويخرج بالثلاث نقاط، واعلن الطرفين عن العناصر الاساسية التي سيخوضوا بها اللقاء، حيث بدئوا بتشكيلة هجومية تضم كافة العناصر اصحاب الحلول لنتابع ما سيحدث في الدقائق المقبلة.

ها نحن انطلقت الان صافرة بداية احداث الشوط الاول من مباراة توتنهام وساوثهامبتون، ويخوض الفريقين اللقاء بتشكيلة قوية هجومية باحتة تضم كافة العناصر الهجومية التي توجد في قائمتهم، نظراً للهدف المشترك بين الثنائي وهو تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط، لنتابع من سيكون له الافضلية هذه المرة وسيحقق الانتصار.

مرت الدقائق الاولي من النصف الاول من اللقاء والنتيجة اصبحت الان تعادل ايجابي بهدف لكل فريق، افتتح التسجيل ساوثهامبتون بشكل مبكر عن طريق اللاعب جيمس وارد براوس بالدقيقة 12، ثم جاء الرد سريعاً من قبل توتنهام وسجل هدف التعديل بأقدام ريان سيسيغون في الدقيقة 21، لتشتعل اجواء المباراة بشكل مبكر، وسنتابع معكم الدقائق المتبقية من الشوط الاول لمعرفة كيف ستنتهي.

انتهت المباراة بفوز توتنهام علي ساوثهامبتون بأربع اهداف مقابل هدف وحيد.