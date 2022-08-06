انت الان تتابع خبر "مش عايزك تاني معايا".. سواريش يطرد معشوق جماهير الأهلي من النادي والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- يستعد النادي الاهلي مساء الاحد لملاقاة فريق الاتحاد السكندري في اطار الجولة ال 30 من بطولة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت القاهرة العاشرة مساء بتوقيت السعودية على استاد برج العرب في الاسكندرية في المباراة التي اعلن فيها محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي على خوضها بالناشئين وذلك عقب الازمة الاخيرة التي حدثت بين الاتحاد الكرة المصري والنادي الاهلي بسبب حكام مباراة فاركو والأهلي.

وكشفت مصادر محلية أن ريكاردو سواريش المدير الفني البرتغالي الجديد للنادي الاهلي يرغب في رحيل الظهير الايمن للنادي الاهلي محمد هاني عن القلعة الحمراء في الفترة المقبلة، حيث يرى المدير الفني أن اللاعب تراجع مستواه بشكل ملحوظ، ويفكر ريكاردو سواريش في الاعتماد على كريم فؤاد في مركز الظهير الايمن مع اقتراب عودة اكرم توفيق بعد الاصابة بقطع في الرباط الصليبي اثناء تأدية واجبه الوطني مع منتخب مصر.

ويبحث مسؤولي النادي الاهلي في فترة الحالية عن افضل اللاعبين الذين يمكنهم من حل الازمة داخل النادي الاهلي وخاصة عقب تراجع مستوى العديد من لاعبي القلعة الحمراء مما أدى الى خسارة النادي الاهلي بطولة دوري ابطال افريقيا وبطولة كاس مصر امام الغريم التقليدي نادي الزمالك واقتراب خسارة لقب الدوري المصري.