"العقد باطل وملكش حاجة عندي".. أزمة تشتعل بين أبو جبل والنصر السعودي 

وانتظر ابو جبل تأشيرة الدخول للمملكة إلا أن وكيله فوجئ برد من النصر بعدم اعترافهم بالعقد المبرم، وحاول محامي اللاعب تسوية الخلاف، وعرضت إدارة النصر السعودي على ابو جبل عدم رد مقدم العقد الذي حصل عليه والبالغ قيمته واحد ونصف مليون ريال سعودي وذلك مقابل فسخ العقد بالتراضي، ولكن ابو جبل رفض ذلك لأن القيمة المالية قليلة، ليرد النصر السعودي ببطلان العقد على الرغم من أنه مطابق للنصوص بالاتحاد الدولي لكرة القدم.

ونشر وكيل ابو جبل بيان توضيحي لموقف أبو جبل وجاء كالتالي:

جدير بالذكر أن محمد عواد أصبح الحارس الأساسي حتى قبل رحيل محمد أبو جبل، فمنذ تذبذب مستوى الثاني، قررت البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني للفريق الاعتماد عليه فى حماية عرين الزمالك حتى تصدر الفريق الأبيض برصيد 69 نقطة.

ويلتقي لاعبو الزمالك بمصر المقاصة يوم الثلاثاء المقبل فى تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد القاهرة الدولي فى لقاء الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.