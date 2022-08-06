نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هدف محمد صلاح فى مباراة ليفربول.. 2-2 نتيجة مباراة فولهام وليفربول اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة التقى نادي ليفربول بنظيره فريق فولهام في اللقاء الذى انطلق بين الفريقين عند تمام الساعة الواحدة والنصف ظهر اليوم السبت، على ملعب «كرافين كوتيدج»، ضمن مسابقة الدوري الإنجليزي للموسم الجديد، إصدار الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023،لم يكن هدف محمد صلاح في مباراة ليفربول ضد فولهام هو الأول لكن بعد تقدم فولهام للأمام في الشوط الأول تمكنوا من التعادل في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني، لكن استطاع نونيز من تسجيل هدف التعادل حتى عاد فولهام مرة أخرى من تسجيل هدف بركلة الجزاء،

هدف محمد صلاح فى مباراة اليوم ليفربول وفولهام

جاء هدف محمد صلاح اليوم في الدقيقة 80 من الشوط الثاني وفي الوقت نفسه، لم يظهر المدافع الهولندي فان ديك في أفضل صورة متوقعة له،لذا فإن المهاجم الصربي ألكساندر ميتروفيتش ليس لديه مشكلة في تسجيل هدفين بعد ركلة جزاء بسبب خطأ على فان ديك، حيث سجل الأول في الدقيقة 32 والثاني في الدقيقة 72، وانتهت أحداث المباراة ضمن الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لموسم 2022-2023، انتهت المباراة بين ليفربول وفولهام بالتعادل بهدفين لكل فريق اليوم فى مباراة أقيمت على ملعب كرافين كوتاج معقل فريق فولهام.

ملخص ونتيجة مباراة ليفربول وفولهام

وانتهت نتيجة الشوط الأول بتقدم فولهام بهدف دون رد، حيث سارع لاعبو فولهام وليفربول إلى تحقيق الهدف الأول وفارق الأهداف منذ بداية المباراة، قبل أن يسجل ألكسندر ميتروفيتش في الدقيقة 32 الهدف الأول وهدف لصالح فولهام باحترافية.

تشكيل ليفربول أمام فولهام

• حراسة المرمى: أليسون بيكر.

• خط الدفاع: أرنولد، جويل ماتيب، فان دايك، روبرتسون.

• خط الوسط: هندرسون، فابينيو، تياجو ألكانتارا.

• خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، لويس دياز.