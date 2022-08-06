نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص| متابعة نتيجة مباراة إيفرتون وتشيلسي الدوري الإنجليزي (انطلاقة الشوط الثاني (0-1)) في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة إيفرتون وتشيلسي ، تستأنف مساء السبت 6 أغسطس 2022، مباريات الجولة الأولى من الموسم الجديد في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2023/2022، حيث يحتضن ملعب جوديسون بارك في مدينة ليفربول الإنجليزية، فعاليات المواجهة القوية والمرتقبة، والتي تجمع ناديا تشيلسي وليفربول ، واللذين يجمعهما ثأر مؤجل من الموسم الماضي، تحديدًا بالنسبة للبلوز، الساعين في الوقت ذاته لإحراز اللقب الغالي الغائب منذ نحو 6 سنوات، مقابل رغبة من التوفيز في بداية قوية للموسم الجديد، بعد إفلاته بأعجوبة من الهبوط في الموسم المنقضي من البريميرليج.

نتناول في التغطية التالية، كافة الأخبار والكواليس والتفاصيل حول موعد مباراة إيفرتون وتشيلسي والقنوات الناقلة ، بالإضافة إلى نتائج الناديين في الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي 2022 ، وكذلك تاريخ المشاركات والإنجازات في البطولة الأقوى أوروبيًا وعالميًا ، ونختتم بالحديث عن تاريخ مواجهات إيفرتون وتشيلسي .

مباراة إيفرتون وتشيلسي

مواجهة جديدة إذن، ينتظرها عشاق البلوز والتوفيز ، في افتتاح مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 2023 .

وذلك بذكريات سلبية بعض الشيء بالنسبة لأنصار الفريق اللندني.

حيثما فشل تشيلسي في الفوز على إيفرتون في لقائي الموسم الماضي.

وهو ما قد يبني عليه أصحاب الأرض في افتتاحية الموسم الجديد من البريميرليج .

نستعرض بداية ترتيب الدوري الإنجليزي عن الموسم الماضي 2022 :

وهذه قائمة إنجازات أندية البطولة على مدار تاريخها الطويل، والتي يتصدرها مانشستر يونايتد :

كانت منافسات البريميرليج 2023 ، قد انطلقت مساء الجمعة، بلقاء وحيد.

حيثما مباراة كريستال بالاس وأرسنال ، والتي تمكن الجنرز من حسمها.

وتستكمل مباريات الأسبوع الأول، يوم السبت، بإقامة 6 مواجهات.

من أبرزها مباراة فولهام وليفربول ، إضافة إلى مباراة تشيلسي وإيفرتون .

وتختتم الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الجديد ، يوم الأحد، بخوض 3 لقاءات.

من أهمهما مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون ، و مباراة وست هام ومانشستر سيتي .

نادي إيفرتون

نستهل تغطيتنا مع نادي إيفرتون الإنجليزي ، مستضيف مواجهة تشيلسي الأولى في الموسم الجديد.

حيثما نجح الفريق كما أسلفنا في الإفلات بأعجوبة من الهبوط إلى دوري البطولة الإنجليزية.

بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز الـ19 بجدول الترتيب برصيد 39 نقطة وصافي (-23) هدفًا.

يفصله 4 نقاط فقط عن بيرنلي أول الفرق الهابطة إلى تشامبيون شيب.