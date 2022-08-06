

انت الان تتابع خبر كلوب يعبر عن غضبه بسبب مونديال قطر 2022 والان مع التفاصيل



رياض -احمد صلاح- أكد المدير الفني لفريق ليفربول، الألماني يورغن كلوب، خلال المؤتمر الصحفي المكرس لمواجهة فولهام، أنه يشعر بالغضب عندما يضطر للتحدث عن موعد كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022" قبل بداية الموسم الجديد من بطولة الدوري الإنجليزي، قائلا : "كأس العالم يقام في موعد خطأ لأسباب خاطئة".



وقال كلوب، عندما سئل عن ما إذا كان الموسم الجديد لا يزال عبارة عن ماراثون طويل أو سباقين سرعة بفضل المونديال :"الجزء الثاني بكل تأكيد ليس سباقا للسرعة، لأننا نلعب المباراة الأولى بعد البطولة في 26 ديسمبر وينتهي الموسم في مايو، هذا ليس سباقا، أفهم السؤال جيدا لكن لا يمكنني رؤية إجابة حقيقية".



وأضاف: "لم أسمع أي شخص يتحدث عن الأمر بهذه الطريقة وكأنه سباق يجب الاستعداد له بشكل مختلف، سنستعد له كما نفعل كل موسم بالصورة المعتادة".



وأوضح المدرب الألماني: "لو حصل كل اللاعبين على استراحة فهذه ليست مشكلة، سيكون أمرا جيدا نوعا ما، لأنها ستكون مثل العطلة الشتوية التي تحدث في ألمانيا كثيرا، ونحن نجيد التعامل مع ذلك، لكن هناك لاعبين آخرين سيلعبون كأس العالم لفترة طويلة مثل الذين سيتأهلون لنصف النهائي ويحصلون على راحة بعدها بأسبوع، لماذا لم يتم إحضار جميع الأطراف والاتحادات للحديث عن الأمر وإيجاد الحلول؟".



وأضاف: "لم أكن غاضبا في البداية بخصوص كل هذه الأشياء، ولكن مجرد الحديث عن هذه الأمور الآن يجعلني في قمة الغضب".



وأوضح "مشكلتي أن الجميع يعرف أن المواعيد والأجندة الخاصة بالموسم ليست على ما يرام ولكن لا أحد يتحدث عن الأمر بما يكفي، يجب أن يتغير شيء ما".



وأكمل "الاتحاد الدولي أو الأوروبي أو الإنجليزي أو رابطة الدوري الإنجليزي أرجوكم اعقدوا مؤتمرا مع بعضكم البعض مرة واحدة حيث يكون أهم موضوع مطروح للنقاش هو الجزء الأهم من اللعبة وهم اللاعبين".



ويستهل ليفربول بقيادة كلوب مشواره في الموسم الجديد (2022-2023) ضمن بطولة "البريمييرليغ"، غدا السبت، بمواجهة ضيفه فولهام العائد إلى دور الأضواء.



يذكر أن ليفربول أنهى الموسم الماضي، في المركز الثاني على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما خسر البطولة في الجولة الأخيرة لصالح مانشستر سيتي، كما خسر نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد، بينما فاز بكأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي، وبدأ الموسم الحالي بحصد كأس الدرع الخيرية على حساب مانشستر سيتي.

