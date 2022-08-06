

انت الان تتابع خبر رأي صلاح في انتقال فينالدوم إلى روما والان مع التفاصيل



رياض -احمد صلاح- كشف الهولندي، جيورجينو فينالدوم، لاعب نادي روما الإيطالي الجديد، عن رأي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول وزميله السابق، بشأن خطوة انتقاله لفريق العاصمة الإيطالية.



وانتقل فينالدوم من باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى صفوف روما على سبيل الإعارة لمدة موسم مقابل 10 ملايين يورو مع أحقية الشراء.



وقال فينالدوم في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا" الإيطالي، بشأن رأي صلاح وكذلك كيفن ستروتمان زميله في منتخب هولندا بشأن الانتقال لروما: "كل من تحدثت إليهم قالوا إنها خطوة جيدة في مشواري، ومنهم صلاح بالطبع".



وأضاف: "حينما شاهدت ما قام به النادي من أجل ضمي، ورغبة مسؤوليه الحقيقية في التعاقد معي، ورأيت حب الجماهير، عرفت أنني اتخذت القرار الصحيح".



وأكمل: "لقد اندهشت كثيرا. الجماهير هنا تقدرك وسعيدة بوجودك، والنادي رائع، إنه شعور مميز حقا أن ترى الجمهور سعيد بك".



وعن دور البرتغالي جوزيه مورينيو، مدربه الجديد في انتقاله إلى روما عقب فينالدوم بقوله: "لقد تحدثنا قليلا، سأحتاج لبعض وقت للتعرف على النادي، لقد قال لي الأشياء الصحيحة في الوقت المناسب، إنه مدرب خبير ومنحني شعورا إيجابيا".



وعن فوز روما الموسم الماضي بلقب دوري المؤتمر الأوروبي على حساب فريقه السابق فينورد الهولندي، رد بقوله: "هذا الأمر جرحني ويؤلمني حتى الآن".



وتزامل جورجينيو فينالدوم (31 عاما) مع صلاح في ليفربول خلال الفترة من 2017 إلى 2021، بينما لعب "الفرعون" المصري لفريق العاصمة الإيطالية ما بين عامي (2015 و2017).

