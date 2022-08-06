الفيصلي يحتج

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رياض -احمد صلاح- احتج نادي الفيصلي على التحكيم، في تصريح صحفي السبت، خاصة في المباراة التي جرت أمس أمام فريق سحاب بدوري المحترفين، على ستاد عمان الدولي، وانتهت بفوز الفيصلي بنتيجة 1-0.



واعلن الفيصلي عبر الناطق الرسمي باسمه أمجد المجالي، أن الهيئة المؤقتة اعدت خطابا رسميا للاتحاد للاعتراض فيه على اداء الحكم أدهم مخادمة الذي أدار مباراة سحاب، واحتسب فيها 9 دقائق بدل وقت ضائع.



وتؤكد الهيئة الإدارية على رفضها المس بحقوق الفريق المشروعة في المنافسة على ألقاب الموسم وستقف بحزم أمام أي ظلم قد يعترض مسيرة الفريق وطموحات جماهيره الكبيرة.



وفاز الفيصلي في المباراة التي أقيمت لحساب الأسبوع 13 من دوري المحترفين لكرة القدم، ضمن مرحلة الإياب، بهدف دون رد، سجله محمد العكش.



وبهذا الفوز رفع الفيصلي رصيده إلى 28 نقاط في المركز الثاني، فيما توقف رصيد سحاب في المركز الخامس عند 17 نقطة.

