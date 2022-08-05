نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي أسعار تذاكر بطاقة هيا لمباريات كاس العالم للمنتخبات بقطر وطريقة الحصول عليها في المقال التالي

عمر شويل - جدة ما هي أسعار تذاكر هيا لكأس العالم بقطر؟, مع اقتراب موعد كاس العالم المقام علي الأراضي القطرية لهذا العام فإن عشاق كرة القدم يبحثون عن طريقة حجز تذاكر مباريات كاس العالم في قطر, ويرغب أيضاً عشاق كرة القدم في معرفة الأسعار المقررة لتذاكر كاس العالم, لتجيب اللجنة المنظمة في الاتحاد القطري لكرة القدم علي كل هذه الأسئلة, وينتظر عشاق كرة القدم كاس العالم هذا بفارغ الصبر نظراً لأنه لأول مرة تقام مباريات كاس العالم في دولة عربية, وتقام مباريات كاس العالم للمنتخبات كل اربع أعوام ليكون موعدها القادم في هذه السنة وهي سنة 2022.

طريقة حجز تذاكر هيا لمباريات كاس العالم بقطر

عندما يريد مشجع كرة القدم أن يقوم بحجز تذكرة لمباريات كاس العالم المقامة في دولة قطر فيجب أن يقوم بحجز هذه التذاكر عبر الطرق المتاحة التي وفرها الاتحاد القطري لكرة القدم, حيث يمكن لمشجع كرة القدم أن يقوم بحجز تذاكر المباريات بطريقة إلكترونية خالصة, وطرق حجز تذاكر المباريات هي.

يمكن أن يتم حجز التذاكر عبر الموقع الإلكتروني لتذاكر هيا.

أو يمكن تحميل التطبيق المخصص لتذاكر هي, وهو موجود باسم Hayya to Qatar 2022.

أسعار تذاكر هيا لمباريات كاس العالم للمنتخبات بقطر

حدد الاتحاد القطري لكرة القدم أسعار تذاكر مباريات كاس العالم للمنتخبات لمن يريد أن يحجز هذه التذاكر, فإذا كنت من عشاق كرة القدم وتريد معرفة أسعار تذاكر المباريات فاليك الأسعار الرسمية للتذاكر.

المباراة الافتتاحية

تم تحديد أسعار تذاكر المباراة الافتتاحية بين منتخب قطر ومنتخب الإكوادور علي أن تكون سعر تذكرة الدرجة الأولى 2250, وفي حالة حجز تذاكر الدرجة الثانية فإن سعرها 1600 ريال سعودي, أما الدرجة الثالثة هي 1100 ريال قطري, للدرجة الرابعة 200 ريال.

دور المجموعات

سعر تذاكر الدرجة الأولى 800. سعر تذاكر الدرجة الثانية هي 600 ريال قطري. سعر تذاكر الدرجة الثالثة هي 250 ريال قطري. سعر تذاكر الدرجة الرابعة 40 ريال قطري.

دور الستة عشر

تأتي أسعار تذاكر الدرجة الأولى ألف ريال قطري. 750 ريال بالنسبة للدرجة الثانية. 350 ريال بالنسبة للدرجة الثالثة. أما بالنسبة للدرجة الرابعة فيتم دفع 70 ريال.