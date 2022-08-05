استشهاد لاعب فلسطيني بقصف صهيوني شرق غزة
أعلن نادي الزيتون الرياضي الفلسطيني، عن استشهاد لاعبه يوسف قدوم، جراء استهداف طائرات العدو الصهيوني مجموعة من المواطنين في حي الشجاعية شرق غزة.
ونقلت وكالة "شهاب" الفلسطينية للأنباء عن النادي في بيان له، القول: إن الشهيد الشاب قدوم "24 عاما" كان يتواجد بجانب منزله مع عدد من جيرانه قبل أن تباغتهم صواريخ طائرات العدو الصهيوني.
وأضاف: إن لاعب الكاراتيه في النادي استشهد بعد الاستهداف مباشرة.. متمنيا له الرحمة، ومعزيا عائلته بوفاته.
وطالب النادي جميع المؤسسات الحقوقية والدولية بالتدخل لوقف سلسلة الجرائم اليومية التي يرتكبها الاحتلال بحق الرياضيين.
ويعد قدوم من اللاعبين المميزين بفريق الكاراتيه بنادي الزيتون وقد شارك بالعديد من البطولات الرياضية.
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