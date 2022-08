ضربة بداية قوية.. موعد مباراة فولهام وليفربول الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

عمر شويل - جدة مباراة فولهام وليفربول ، تستكمل مباريات الجولة الأولى من الموسم الجديد في الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2023/2022 ، ولحساب مرحلة الذهاب أو الدور الأول، يستضيف مساء السبت 6 أغسطس 2022، ملعب كرافين كوتاج في العاصمة الإنجليزية لندن، فعاليات المواجهة القوية والهامة، والتي تجمع فريقا ليفربول وفولهام ، حيث يسعى الأول إلى الظفر بأول ثلاث نقاط له في الموسم الجديد من البريميرليج ، أملًا في استعادة اللقب المفقود في الجولة الأخيرة من الموسم المنصرم، في مقابلة رغبة من أصحاب الأرض في تحقيق نتيجة طيبة بعد العودة إلى منافسات البطولة الإنجليزية من جديد.

في السطور التالية، نتعرف سويًا على كافة التفاصيل والكواليس والمستجدات حول موعد مباراة فولهام وليفربول والقنوات الناقلة ، فضلًا عن نتائج الفريقين في الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي 2022 ، بجانب إنجازات الناديين على صعيد البطولة العريقة، ونختتم بالحديث عن تاريخ مواجهات فولهام وليفربول .

ضربة بداية مهمة للغاية، في مستهل الموسم الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز “بالمسمى الجديد”.

حيثما يلتقي فريقا ليفربول وفولهام ، الطامحين إلى تحقيق نتيجة طيبة، في ظل منافسة شرسة متوقعة.

يأمل الريدز في الظفر بالنقاط الثلاث في كل مرة، كي لا يتعرض لخسارة البطولة كما حدث في العام الماضي.

وذلك بعد ضياع لقب البريميرليج ، بفارق نقطة واحدة.

إثر فوز ليفربول على وولفرهامبتون ، في مقابل فوز مانشستر سيتي “البطل” على أستون فيلا.

إليكم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي 2022/2021 :

وهذا جدول ترتيب الأندية الإنجليزية الأكثر تتويجًا بلقب البطولة الأقوى أوروبيًا وعالميًا:

في مقابل نجاح فولهام في التتويج بلقب دوري الدرجة الأولى الإنجليزي .

ما أهله رفقة بورنموث ونوتينغهام فورست إلى الـ Premier League .

وذلك ترتيب دوري الدرجة الأولى الإنجليزي عن الموسم المنصرم :

جدير بالذكر، أن مباريات الأسبوع الأول من الدوري الإنجليزي الممتاز ، ستشهد مواجهات قوية للفرق الكبرى.

منها على سبيل المثال، مباراة كريستال بالاس وأرسنال في افتتاح المسابقة.

وفي اليوم الثاني “السبت”، تقام مواجهة ليفربول وفولهام ، ثم مباراة إيفرتون وتشيلسي .

على أن تختتم مباريات الجولة الأولى يوم الأحد، بـ مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون ، ثم مباراة وست هام يونايتد ومانشستر سيتي .

نادي فولهام

من جديد يعود نادي فولهام الإنجليزي العريق ، والذي يدخل عامه الـ143 إلى الدوري الإنجليزي الممتاز .

وذلك بعدما غادر البطولة في الموسم قبل الماضي 2021/2020 .

إثر احتلاله المركز الـ18 في جدول الترتيب، برصيد 28 نقطة وصافي (-26) هدفًا.

