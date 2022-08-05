بادوسا وجابر إلى ربع نهائي سان خوسيه
تأهلت الإسبانية باولا بادوسا المصنّفة ثانية والتونسية أُنس جابر الثالثة إلى الدور ربع النهائي من دورة سان خوسيه الأمريكية للتنس، بفوزهما على الأمريكيتين اليزابيث ماندليك وماديسون كيز تواليًا في إطار الدور الثاني.
وبحسب الموقع الرسمي للبطولة ستواجه بادوسا في الدور المُقبل الفائزة بين اليابانية ناومي أوساكا والمصنّفة سادسة الأمريكية كوكو جوف.
وخاضت النجمة التونسية أُنس جابر، مباراتها الأولى منذ وصولها التاريخي إلى نهائي بطولة ويمبلدون، وتمكنت من تحقيق فوز صريح على كيز بمجموعتين دون ردّ.
وستلتقي جابر في ربع النهائي الفائزة بين الروسية فيرونيكا كودرميتوفا والأمريكية كلير ليو.
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