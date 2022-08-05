نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك والجونة الدوري المصري وترددات القنوات الناقلة لها في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستعد فريق الزمالك لمواجهة الجونة في مباراته المقبلة بالدوري، حيث يقترب الزمالك من تحقيق لقب بطولة الدوري العام للموسم الثاني، بعد فوزهم الكبير على بيراميدز فى الجولة ال28 من الدوري، وبذلك يكون رصيده 66 نقطة ومع تأخره عن أقرب منافسيه بيراميدز بفارق سبع نقاط، سيحتاج الزمالك للوصول إلى 80 نقطة ليحصد اللقب، أي 14 نقطة فقط قبل حسم البطولة رسميًا، وانتهت مباراة الدور الأول بين الزمالك والجونة بتسجيل الزمالك هدفين في مرمى الجونة سجلهما إمام عاشور وأحمد السيد زيزو حيث جاء هدف الجونة الوحيد من ركلة جزاء عمرو السعداوي.

موعد مباراة الزمالك والجونة في الدوري

تنطلق صفارة المباراة بين الزمالك والجونة فى إطار الجولة التاسعة والعشرين للدوري الممتاز اليوم الجمعة 5 أغسطس على استاد خالد بشارة بالغردقة فى تمام الأوقات التالية:

• تمام الساعة الثامنة مساء ً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

• تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والأردن والسودان.

• الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

• الساعة الحادية عشر بتوقيت أبو ظبى.

غيابات الزمالك أمام الجونة

يغيب الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم عن الزمالك بعد إعلان خروجهما من النادي ورفضهما التجديد، ويغادر طارق حامد إلى اتحاد جدة السعودي، ويغادر محمد أبو جبل ورزاق سيسيه بسبب التجميد من قبل إدارة النادي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والجونة

تبث قناة اون تايم سبورتس مباراة الزمالك والجونة في الدوري المصري اليوم الجمعة 5 أغسطس 2022 على استاد خالد بشارة بالغردقة، مع تغطية استديو عميقة قبل انطلاق المباراة بوجود العديد من نجوم الكرة المصرية.

ترتيب الزمالك والجونة فى جدول الدوري

تصدر الزمالك المباراة برصيد 66 نقطة، وفاز في 28 مباراة، فاز منهم فى 21 مباراة، وتعادل فى 3 مبارايات، وخسر 4 مبارايات، واستقبل شباكه 25، وأحرز 50 هدف، من ناحية أخرى يحتل الجونة المركز السادس عشر وسجل 17 نقطة في 28 مباراة وفاز فى 7 مباريات و 6 تعادلات و 15 خسارة و أحرز25 هدفا و استقبلت شباكه38 هدفا.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الجونة

• حراسة المرمى: محمد عواد.

• خط الدفاع: أحمد فتوح – محمد عبد الغنى – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي

• خط الوسط: محمد أشرف روقا – إمام عاشور – يوسف إبراهيم ” اوباما” – أحمد سيد ” زيزو” – سيد عبد الله “نيمار”.

• خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

تشكيل الجونة المتوقع أمام الزمالك

• في حراسة المرمى: عماد السيد.

• فى خط الدفاع: عمرو سعداوي، عمرو طارق، محمد نجيب، محمد عبد الجواد.

• فى خط الوسط: نور السيد، ناصر ناصر، إسلام عبد النعيم، محمود شبراوي، إسلام محارب.

• فى خط الهجوم: خالد قمر.

تحكيم مباراة الزمالك والجونة

سيدير أمين عمر مباراة الجونة والزمالك كحكم يساعده محمود أبو الرجال وعمر فتحي (مساعد) وعاطف حسين حكما رابعا، وفي الوقت نفسه، طارق مجدي يدير تقنية الفيديو في المباراة ويساعده رجب محمد.

تردد قناة اون تايم سبورت 1

• القمر الصناعي: النايل سات

• التردد: 11861

• معامل تصحيح الخطأ: 5/6

• معدل الترميز: 27500

• الاستقطاب: رأسي

• الجودة: HD

تردد قناة اون تايم سبورت 2

• القمر الصناعي: النايل سات

• التردد: 10853

• معامل تصحيح الخطأ: 5/6

• الإستقطاب: أفقي

• معدل الترميز: 27500

• الجودة: HD

تردد قناة اون تايم سبورت 3

• القمر الصناعي: النايل سات

• التردد: 12303

• الإستقطاب: أفقي

• معامل تصحيح الخطأ: 5/6