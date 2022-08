انطلاقة البريميرليج.. موعد مباراة كريستال بالاس وأرسنال الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

عمر شويل - جدة مباراة كريستال بالاس وأرسنال ، تفتتح مساء الجمعة 5 أغسطس 2022 مباريات الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2023/2022 ، وفي إطار مباريات الجولة الأولى من مرحلة الذهاب أو الدور الأول يستضيف ملعب سيلهرست بارك في العاصمة الإنجليزية لندن، مواجهة قوية وهامة، في ديربي لندن، تجمع فريقا أرسنال وكريستال بالاس ، الساعيان إلى استهلال الموسم بنتيجة إيجابية، تمهد لإنجاز مميز لكلا الفريقين في المشوار الطويل.

نتناول خلال السطور التالية، كافة التفاصيل والأخبار والكواليس حول موعد مباراة كريستال بالاس وأرسنال والقنوات الناقلة ، بجانب أرشيف مشاركات ونتائج الناديين في مسابقة الدوري الإنجليزي والتي دخلت موسمها الـ31 “بالمسمى الجديد”، إضافة إلى تاريخ مواجهات كريستال بالاس وأرسنال .

على خير، تم اختيار فريقا أرسنال وكريستال بالاس كي يمثلوا ضربة البداية في الموسم الجديد من البريميرليج .

حيثما يسعى الفريقان إلى تقديم بداية جيدة لمشوارهما في النسخة الجديدة من البطولة الإنجليزية العريقة.

استنادًا إلى كم الصفقات الكبيرة التي قام بها كلاهما، والمدفعجية بالطبع في المقدمة.

ليس على مستوى مباراة افتتاح الدوري الإنجليزي فحسب، وإنما على صعيد أندية المسابقة ككل.

وسنتناول ذلك بشيء من التفصيل، في السطور المقبلة.

نستعرض أولًا ترتيب الدوري الإنجليزي عن الموسم الماضي، ووضعية الفريقين في الجدول:

وهذه قائمة بـ الأندية الأكثر تتويجًا بلقب البريميرليج على مداره تاريخه:

ننوه إلى أن الأسبوع الأول من الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الجديد، تضم مواجهات قوية للأندية الكبرى.

نذكر منها في اليوم الثاني “السبت”، مباراة فولهام وليفربول ثم مباراة إيفرتون وتشيلسي .

وفي اليوم الثالث “الأحد” تلعب مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون ثم مباراة وست هام يونايتد ومانشستر سيتي .

نادي كريستال بالاس

نستهل تغطيتنا مع أصحاب الأرض والجمهور ، نادي كريستال بالاس الإنجليزي .

والذي يدشن مشاركته رقم 14 في أقوى الدوريات الأوروبية والعالمية.

حيثما كانت مشاركة “الزجاجيون” الأولى في البطولة، في موسم 1993/1992.

وخلاله، حل الفريق في المركز الـ20 من أصل 22 فريقًا، ليعود سريعًا إلى دوري القسم الثاني.

أما عن الحضور الأبرز لـ”النسور”، فكان في موسم 2015/2014.

وذلك حينما حل الفريق في المرتبة العاشرة، بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي .

وهي النسخة التي توج تشيلسي بلقبها برصيد 87 نقطة وصافي (41) هدفًا.

حيثما حصد خلالها كريستال بالاس 48 نقطة وصافي (-4) أهداف.

وبنفس رصيد النقاط السابق، مع صافي (+4) أهداف، اختتم الفريق موسمه الماضي في البطولة الإنجليزية.

