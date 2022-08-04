أبطال أوروبا: دينامو كييف يهزم شتورم جراتس
حقق فريق دينامو كييف الأوكراني فوزا صعبا على ضيفه شتورم جراتس النمساوي بهدف دون مقابل، في المباراة التي جرت بينهما مساء أمس على ملعب مجمع أولمبيسكي الرياضي بالعاصمة كييف، في ذهاب الدور التمهيدي الثالث المؤهل للملحق الفاصل لدور المجموعات بدوري الأبطال الأوروبي لكرة القدم.
ويدين دينامو كييف بالفضل في فوزه إلى لاعبه ألكسندر كارافاييف صاحب هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 28.
وستقام مباراة العودة على ملعب يو بي سي ارينا في مدينة جراتس النمساوية يوم التاسع من أغسطس الجاري.
وفي مباريات أخرى بنفس الدور، اكتسح ريد ستار بلجراد الصربي، ضيفه بيونيك الأرميني 5- صفر، وبودو جليمت النرويجي على ضيفة زالجيريس فيلنوس الليتواني بنفس النتيجة، فيما تعادل كارباج اجدام الإذربيجاني وضيفه فرينكفاروزي المجري 1-1.
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