نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة السعودية الرياضية الجديد HD على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحتوي القناة الرياضية السعودية المفتوحة 2022 SSC Sports على عدة قنوات أخرى مخصصة للرياضة، لذلك تختلف الترددات حسب الأقمار الصناعية كونها من أهم القنوات المهتمة بالبطولات السعودية، يرغب المواطنون السعوديون في معرفة تردد الرياضة السعودية وهذه القناة تبث أخبار البطولات والمباريات للأغراض الرياضية المحلية.

طريقة إدخال تردد قناة السعودية الرياضية

فيما يلي يوضح كيفية إدخال ترددات القنوات على الأجهزة التالية:

• اضغط على زر Menu في جهاز الريموت.

• اضغط على زر تثبيت التردد.

• حدد رمز التثبيت اليدوي الذي يظهر على الشاشة.

• حدد قمرًا صناعيًا وقم بتعيين القناة.

• أدخل البيانات ، مثل معدل الترميز ومعدل التصحيح والاستقطاب وتردد القناة.

• بعد الانتهاء من الخطوات السابقة، انقر فوق “موافق”.

تردد قناة ssc السعودية الرياضية

• التردد: 12418.

• معدل الاستقطاب: أفقي.

• معدل الترميز: 27500.

• معامل الخطأ 3/4.

تردد قناة ssc السعودية الرياضية عبر عرب سات

• التردد: 12523.

• الاستقطاب: عمودي.

• معدل الترميز: 27500.

• معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

كيفية متابعة قناة السعودية من خلال الإنترنت

أنشأت حسابات لقناة السعودية الرياضية على مختلف الشبكات الاجتماعية مثل فيسبوك وتويتر وإنستجرام ويوتيوب، هذه الحسابات تبث على الهواء مباشرة معظم المباريات المهمة التي تعرضها القنوات الرياضية السعودية بالإضافة إلى ذلك يمكن للمشاهدين متابعة أحداث اللقاءات في جميع البطولات المعروضة على القناة، إلى جانب أخبار النجوم.

برامج قناة السعودية الرياضية

تقدم القناة السعودية الرياضية لمشاهديها العديد من البرامج الرياضية، حيث تقدم آخر الأخبار الرياضية من المملكة العربية السعودية المتعلقة بكرة القدم والبطولة الموسمية والفريق الأخضر، بالإضافة إلى أخبار الفريق والنوادي والمؤتمرات حول الأحداث الرياضية المختلفة ومن أهم هذه البرامج:

• برنامج صحف.

• الديوانية.

• الملعب ستار.

• مدرجاتنا.

• الملعب ستار.

• الحدث الرياضي.

• حديث الألعاب.

• باراشوت الملعب.

• خارج الصندوق.

بطولات قناة السعودية الرياضية

• دوري المحترفين السعودي.

• كأس خادم الحرمين الشريفين.

• كأس السوبر السعودي.

• دوري الدرجة الأولى السعودي.

• بطولات الأعمار السنية.

• كاس العرب لأندية الأبطال.

• مباريات كأس ملك إسبانيا.

• كأس السوبر الإيطالي.

• كأس السوبر الإسباني.

تقود قناة السعودية الرياضية ايضا ببثا العديد من المباريات المهمة في فترات متفاوتة في الدوريات الاوروبية الكبيرة، تابعونا عبر موقعكم ثقفني نوافيكم بكل جديد حول القناة.