نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدرع الـ14 يقترب.. موعد مباراة الجونة والزمالك الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الجونة والزمالك ، تستأنف مساء الجمعة 5 أغسطس 2022 مباريات الجولة 29 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2022/2021 ، وفي إطار مباريات اليوم الثاني من مرحلة الإياب أو الدور الثاني، يستضيف ملعب ستاد خالد بشارة في مدينة الغردقة المصرية، فعاليات المواجهة القوية والمرتقبة، والتي تجمع فريقا الزمالك والجونة ، حيث يسعى الفارس الأبيض إلى 3 نقاط جديدة، تقربه من اللقب الثاني على التوالي والـ14 هذا في تاريخه، بينما يرى فيها الفريق البرتقالي فرصة أخرى من أجل إنقاذ الموسم الحالي والبقاء في الدوري العام المصري.

نستعرض خلال السطور التالية جميع التفاصيل والأخبار والكواليس بشأن موعد مباراة الجونة والزمالك والقنوات الناقلة ، إضافة إلى مشوار ونتائج الفريقين في الموسم الجاري من الدوري المصري 2022 ، علاوة على تاريخ مواجهات الجونة والزمالك .

مباراة الجونة والزمالك

مواجهة مثيرة جديدة إذن، تترقبها جماهير كرة القدم المصرية، وخاصة من عشاق القلعة البيضاء.

تجمع ناديا الزمالك والجونة ، ضمن مواجهات الإياب في الدوري العام المصري.

حيثما سيمثل الفوز بها، اقتراب أبناء ميت عقبة أكثر من الدرع الـ14 والثاني على التوالي في البطولة.

بينما يعول عليها فريق الجونة، أملًا جديدًا في الإفلات من الهبوط “شبه المحقق” هذا الموسم.

كانت مواجهة الفريقين في الدور الأول، قد انتهت بفوز صعب نسبيًا للفارس الأبيض بنتيجة (2-1).

نتناول في البداية جدول ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء مباريات الجولة 28 :

وهذه نتائج مباريات الجولة الثامنة والعشرون من المسابقة:

ننوه إلى أن الأسبوع 29 من الدوري العام المصري ، سينطلق يوم الخميس، بثلاث مواجهات.

من أبرزهم مباراة المصري وطلائع الجيش ، في ختام لقاءات اليوم الأول.

نادي الجونة

مع أصحاب الضيافة والجمهور نادي الجونة المصري ، نستهل تغطيتنا للحدث الهام.

حيثما يخوض الفريق كما أسلفنا صراعًا مريرًا من أجل البقاء في البطولة العريقة للموسم الجديد.

فالجونة يحتل حاليًا المرتبة الـ16 في جدول ترتيب الدوري المصري ، برصيد 27 نقطة وصافي (-13) هدفًا.

تمكن خلال الموسم الجاري من من تحقيق 7 انتصارات، و6 تعادلات.

ولكن تلقى ثاني أكبر عدد من الهزائم بين أندية الدوري بعد مصر المقاصة، بـ15 خسارة.

وفي آخر 5 مباريات للجونة في الدوري المصري ، جمع أبناء المدرب المخضرم طلعت يوسف 5 نقاط.

وذلك بعدما فاز على طلائع الجيش (2-1).

وتعادل إيجابيًا مع كلًا من إنبي (2-2) والبنك الأهلي (1-1).

بينما خسر من أمام الأهلي (0-2) ثم الإسماعيلي (0-3).

نادي الزمالك

في المقابل، يقترب نادي الزمالك المصري أكثر نحو اللقب الـ14 في تاريخه ببطولة الدوري العام.

حيثما يعتلي في الوقت الحالي صدارة ترتيب المسابقة برصيد 66 نقطة وصافي (25) هدفًا.

بفارق 7 نقاط عن بيراميدز “أقرب منافسيه” و10 نقاط عن غريمه التقليدي الأهلي “صاحب المركز الثالث”.

فيما تتبقى مباراة مؤجلة للمارد الأحمر من أمام الإسماعيلي ، مؤجلة من الأسبوع 18.

ومن المقرر إقامة الكلاسيكو المصري بين الدراويش والشياطين الحمر ، يوم الأحد 21 أغسطس الجاري.

وخلال الموسم الجاري، تمكن حامل اللقب من الفوز في 21 مباراة والتعادل 3 أخرى.

ولكن ذاق مرارة الخسارة في 4 مواجهات، من أصل 28 جولة خاضها.