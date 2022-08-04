نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بذكريات 2021.. موعد مباراة السعودية ومصر نهائي كأس العرب للشباب والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة السعودية ومصر ، يسدل الستار مساء السبت 6 أغسطس 2022، على واحدة من أقوى نسخ بطولة كأس العرب للشباب تحت 20 سنة، والتي استضافتها منطقة عسير في المملكة العربية السعودية، منذ الأربعاء 20 يوليو 2022، وتحديدًا في مدينتي أبها وخميس مشيط، حيث يحتضن ملعب ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة) في أبها، فعاليات النهائي الثأري المرتقب، والذي يجمع منتخبا مصر والسعودية ، وذلك بطموحات كبيرة لكلا الجانبين، من أجل تحقيق رقم قياسي مميز وتاريخي بالنسبة للأخضر السعودي، مقابل تتويج أول بلقب المونديال العربي للشباب للفراعنة.

في السطور التالية، سنتناول تفصيلًا كل الأخبار والكواليس والمستجدات حول موعد مباراة السعودية ومصر والقنوات الناقلة ، إلى جانب مشوار الفريقين نحو نهائي كأس العرب للشباب 2022 ، بالإضافة إلى تاريخ مشاركات وإنجازات المنتخبين في البطولة قبل النسخة الثامنة “بالمسميين القديم (كأس فلسطين) والحالي”، وأخيرًا تاريخ مواجهات السعودية ومصر .

مباراة السعودية ومصر

أخيرًا تختتم منافسات بطولة كأس العرب تحت 20 عامًا موسم 2022 ، يوم السبت المقبل.

والتي مثلت واحدة من أقوى نسخ البطولة السبع السابقة، والتي ظهر خلالها منتخبات، تشارك للمرة الأولى في الأدوار الإقصائية.

وبالطبع الحديث عن منتخبي اليمن وفلسطين .

قبل أن يودعا المنافسات بفارق “الخبرة”.

أما عن المباراة النهائية في كأس العرب للشباب 2022 ، فهي تمثل قيمة كبيرة لطرفيها مصر والسعودية .

فكما أسلفنا، يسعى شباب الصقور إلى إنجازين تاريخيين غير مسبوقين على مستوى البطولة.

بينما يطمح منتخب الساجدين إلى تتويج بعد أداء مثالي سيكون الأول له في مونديال الشباب العربي.

نستعرض بدايةً أرشيف المنتخبات الـ27 التي شاركت في كأس العرب منذ انطلاقه :

وهذه قائمة بالفرق المتوجة بلقب البطولة:

المنتخب السعودي

نستهل تغطيتنا مع منتخب السعودية تحت 20 سنة ، والذي يسير بخطىً ثابتة نحو إنجازين تاريخيين.

يتمثل الأول في التتويج باللقب الثاني على التوالي، بعد الفوز بلقب نسخة كأس العرب 2021 .

والتي أقيمت العام الماضي في مصر.

حيثما تغلب الصقور على محاربي الصحراء “الجزائر” بنتيجة (2-1).

أما الإنجاز الثاني فهو الفوز باللقب 3 مرات، ليتفوق بذلك على المنتخب المغربي.

والذي يتقاسم صدارة قائمة المنتخبات الأكثر تتويجًا بالكأس العربية للشباب مع الأخضر السعودي.

جدير بالذكر أن المنتخب السعودي، كان قد توج بأولى ألقابه في البطولة عام 1985.

والتي أقيمت في الجزائر، وفاز بها السعوديون على حساب أصحاب الأرض، بعد الانتصار في النهائي (2-1).