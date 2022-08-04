نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك والجونة اليوم التشكيل المتوقع للزمالك والقناة الناقلة وترتيب الدوري المصري في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث عشاق الفارس الأبيض عن موعد مباراة الزمالك والجونة اليوم، في الجولة 29 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، والمقرر لها أن تقام على ملعب خالد بشارة بمدينة الغردقة ملعب نادي الجونة، وكان الزمالك قد عزز صدارته في ترتيب للدوري المصري، بعد الفوز الكبير على منافسه الأول هذا الموسم فريق بيراميدز بثلاثية دون رد، ليبعد عن بيراميدز بفارق 7 نقاط كاملة حيث أن رصيد الزمالك 66 نقطة بينما بيراميدز 59 نقطة فقط.

كانت نتيجة الدور الأول التي لعبت في القاهرة قد حصد نقاطها الثلاث الفارس الأبيض، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد ويسعى الزمالك لتكرار الفوز في لقاء الدور الثاني، أما فريق الجونة صاحب الملعب والجمهور الليلة ففي وضع غاية في الصعوبة وهو من الفرق المهددة بالهبوط، حيث يحتل قبل هذه المباراة المركز أل 15 برصيد 27 نقطة من لعب 28 مباراة، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية تساعده في الهروب من مؤخرة ترتيب الدوري، وفيما يلي الموعد والتشكيل المتوقع.

موعد مباراة الزمالك والجونة اليوم والقنوات الناقلة

19.00 : السابعة مساءً بالتوقيت العالمي غرينتش.

20.00 : بتوقيت كلاً من المغرب، الجزائر، تونس.

21.00 : بتوقيت مصر، السودان، ليبيا.

22.00 : العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، قطر، الكويت، فلسطين.

القناة الناقلة المباراة

من المعروف أن قنوات أون تايم سبورت هي الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز، ولقاء الجونة ضد الزمالك سوف ينقل عبر قناة أون تايم سبورت الأولى، ولم يتحدد معلق اللقاء حتى الآن وسنوافيكم أبسم المعلق فور إعلان القناة عنه.

التشكيل المتوقع للزمالك اليوم