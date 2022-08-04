نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة السعودية وفلسطين اليوم .. “الـَآن” موعد مباراة منتخب السعودية ضد فلسطين في بطولة كأس العرب للشباب 2022 و القنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة السعودية وفلسطين اليوم في نصف نهائي كأس العرب للشباب 2022 تحت 20 عام و القنوات الناقلة للمباراة. هو ما سنتعرف عليه في هذا التقرير الرياضي من خلال موقعنا “ثقفني”. حيث يخوض المنتخب السعودي منافسة قوية مساء اليوم ضد نظيره منتخب فلسطين في إطار الجولة النصف نهائية من بطولة كأس العرب للشباب. ويأتي ذلك بعدما نجح الأخضر في إقصائه نظيره منتخب اليمن في دور ربع النهائي وذلك بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي ولجوء المنتخبين إلى ركلات الترجيح التي انتهت بفوز منتخب السعودية للشباب بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

مباراة السعودية وفلسطين اليوم

تحمل مباراة السعودية وفلسطين اليوم في كأس العرب للشباب 2022. ترقبًا كبيرًا لدى جماهير المملكة العربية السعودية الذين يأملون تقدم منتخبهم الوطني إلى الدور النهائي والفوز بلقب بطل كأس العرب للشباب. خاصة وأن المملكة تستضيف هذا العام منافسات البطولة على أرضها. وهو الأمر الذي يجعل فرصة الفوز لدى المنتخب الأخضر كبيرة. ونتيجة لذلك يأمل المنتخب السعودي ألا يخيب آمال جماهيره بخسارة اللقب هذا الموسم.

مباراة السعودية اليوم كأس العرب للشباب

وتقام مباراة السعودية اليوم في كأس العرب للشباب 2022 تحت 20 عامًا على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز في المحالة. حيث يواجه منتخب السعودية نظيره الفلسطيني بعدما حقق نتائج قوية هذا الموسم في منافسات البطولة. فقد حقق المنتخب السعودي العلامة الكاملة في دور المجموعات وحصد ستة نقاط كاملة. وفيما يلي نستعرض معكم موعد مباراة السعودية وفلسطين اليوم والقنوات الناقلة.

موعد مباراة السعودية وفلسطين اليوم في كأس العرب للشباب 2022

ويحين موعد مباراة منتخب السعودية ضد فلسطين في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب للشباب 2022 تحت 20 عامًا. مساء اليوم الأربعاء الموافق الثالث من شهر أغسطس الجاري في التوقيتات التالية.

المباراة الدولة التوقيت موعد مباراة السعودية وفلسطين اليوم السعودية في تمام الساعة 4:50 مساءً مصر في تمام الساعة 3:50 مساءً الإمارات العربية المتحدة في تمام الساعة 5:30 مساءً فلسطين في تمام الساعة 4:50 مساءً

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وفلسطين للشباب

يهتم الكثير من جماهير المنتخب السعودي والفلسطيني بالتعرف على القنوات الناقلة للمباراة. وذلك من أجل مؤازرة منتخبهم الوطني في بطولة كأس العرب للشباب. ومن المقرر أن تذاع مباراة السعودية وفلسطين اليوم على مجموعة من القنوات الرياضية وهي كالتالي:

قناة السعودية الرياضية 1.

وعلى قناة الرابعة العراقية الرياضية،.

وأيضًا قناة نايل سبورت المصرية.

وقناة دبي وأبوظبي الرياضية.

بالإضافة أيضًا إلى قناة الكأس القطرية.

بطاقة مباراة منتخب السعودية ضد فلسطين في كأس العرب للشباب

المباراة مباراة منتخب السعودية ضد فلسطين البطولة دور النصف نهائي من بطولة كأس العرب للشباب 2022 تحت سن 20 عام الموعد والتوقيت مساء اليوم الأربعاء الموافق 3-8-2022 في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت السعودية – في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات – في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت فلسطين الملعب ملعب ستاد الأمير سلطان في مدينة أبها القنوات الناقلة سيتم بث المباراة عبر قنوات السعودية الرياضية ksa sport HD – قناة الكأس القطرية – قناة الرابعة العراقية

مباراة فلسطين اليوم للشباب

وفيما يتعلق بمباراة فلسطين اليوم في كأس العرب للشباب والتي يلتقي فيها بنظيره منتخب السعودية. تجدر الإشارة إلى أن المنتخب الفلسطيني وصل إلى الدور نصف النهائي بعدما تجاوز منافسه الأردني في دور الثمانية وفاز عليه بركلات الترجيح التي انتهت بنتيجة 5 – 4.

تشكيل منتخب السعودية ضد فلسطين في نصف نهائي كأس العرب للشباب 2022

وتأتي تشكيلة المنتخب السعودي أمام نظيره الفلسطيني في مباراة اليوم كالتالي: