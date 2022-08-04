انت الان تتابع خبر "التحكيم فاسد".. أول تعليق من سواريش بعد تعادل الأهلي امام فاركو في الدوري المصري والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - علق المدرب البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على التعادل امام فاركو اليوم الأربعاء الموافق الثالث من شهر أغسطس الجارى على ستاد الأهلي وي السلام في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري المصري.

أول تعليق من سواريش بعد تعادل الأهلي

وقال سواريش خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة :”الشوط الأول لعبنا بطريقة بطيئة نوعًا ما وتحكمنا في الكرة ولكن دون ان نفعل خطوة كبيرة على الفريق، لعبنا امام فريق قوى للغاية على مستوى الدفاع، وكانوا يستحقوا لقب أفضل فريق على الدفاع”.

وأضاف :”في الشوط الثاني استحوذنا على الكرة بشكل كبير في الملعب، ولكن ليست لدينا الفوة لتسجيل الأهداف، قمت بالدفع بكلاً من بيرسي تاو ووليد سيلمان وكان الأكثر خطورة دائما بفضل تلك الثنائي ولكننا لم ننجح في التسجيل”.

وواصل :”أتت لنا العديد من الفرص في الشوط الثاني ولكن لم نستغلها بطريقة صحيحة، وهناك إحدي الفرص التي ارتطمت بالقائم قبل نهاية المباراة بدقائق، قمنا بإراحة بعض اللاعبين في المباراة وإشراك عدد كبير غيرهم وعلى سبيل المثال اشركنا افشة ومحمد هاني زياد طارق وأيمن أشرف”.

وأتم :”كنا نفضل اشتراك محمود وحيد وإراحة معلول، ولكن وحيد شعر ببعض الآلم قبل بداية المباراة، كانت لدينا ركلة جزاء صحيحة في المباراة ولكن لم تحتسب كذلك المباراة الماضية، التحكيم يفسد الكرة في مصر في كل مباراة”.

واسترسل :”يجب على الجميع اصدار العديد من القرارات من أجل الكرة المصرية، اليوم الحكم لجأ إلى الفار في وقت كبير من أجل التأكد من صحة الهدف وانا متأكد أن الكرة ليست تسلل”.